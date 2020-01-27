Нетаниягу и Ганц ждут встречи с Трампом для обсуждения "сделки века"

Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу и глава оппозиции, лидер блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц находятся с визитом в США, где встретятся с президентом Дональдом Трампом для обсуждения деталей "сделки века" – проекта урегулирования арабо-израильского конфликта, разработанного американской администрацией.

Газета "Едиот Ахронот" опубликовала детали "сделки века"

Ганц прибыл в Вашингтон первым. Но, судя по публикациям в израильских и американских СМИ, Трамп примет первым Нетаниягу. Затем состоится встреча Трампа с Ганцем. Позже ожидается официальная публикация содержания "сделки века". После чего запланирована вторая встреча Трампа с Нетаниягу.

Газета "Исраэль а-Йом" пишет, что Нетаниягу и сопровождающие его лица на время визита размещены в Блэр-Хаусе, на территории официальной резиденции Белого дома. В окружении Нетаниягу отвергают заявления о том, что переходное правительство под его руководством накануне выборов не может принимать исторические решения, связанные со "сделкой века".

Биньямина Нетаниягу в этой поездке сопровождают министр туризма Ярив Левин, посол Израиля в Вашингтоне Рон Дермер, посол США в Израиле Дэвид Фридман, глава регионального совета Иорданской долины Давид Эльхиани, глава регионального совета Гуш-Эцион Шломо Неэман, глава регионального совета Эфрат Одед Равиви, глава регионального совета Биньямина Исраэль Ганц.

В команде Бени Ганца бывший командующий ВВС и глава отдела планирования в генштабе ЦАХАЛа генерал-майор запаса Амир Эшель (советник Ганца по "сделке века"), стратегический советник Ронен Цур, советник по связям с прессой Ронен Моше, руководитель штаба Мааян Коэн-Исраэль, стратегический советник Йорам Турбович.

Предложение посетить США для встречи с президентом Трампом и обсуждения деталей "сделки века", было опубликовано в минувший четверг, 23 января. Вице-президент США Майк Пенс находившийся в Иерусалиме, заявил, что Дональд Трамп пригласил Нетаниягу, а тот посоветовал пригласить и Бени Ганца. Это предложение было воспринято в "Кахоль Лаван" как унизительное для Бени Ганца, тем более что Ганц встречался лично с Пенсом, и тот не сказал ни слова о приглашении в Вашингтон. В окружении лидера "Кахоль Лаван" дали понять, что он не собирается лететь в США для того, чтобы выступать в качестве партнера Нетаниягу или стороннего наблюдателя. В пятницу, 24 января, состоялась встреча четырех лидеров "Кахоль Лаван", которые приняли решение поблагодарить Дональда Трампа, однако отклонить это предложение. Одновременно были проведены переговоры между приближенными Ганца и представителями администрации Трампа об организации встречи главы "Кахоль Лаван" с президентом США. Вечером в субботу, 25 января, было получено окончательное подтверждение встречи – Ганц выступил с соответствующим заявлением. Причем в "Кахоль Лаван" давали понять, что Трамп встретится с Ганцем до того, как пройдут его переговоры с Нетаниягу (позже это не подтвердилось).

Бени Ганц отправился в США рано утром в воскресенье. Днем 26 января в Вашингтон вылетел и Биньямин Нетаниягу.

Несмотря на визит Нетаниягу в Вашингтон, пленарное заседание Кнессета, посвященное созданию комиссии для решения вопроса об иммунитете Биньямина Нетаниягу в связи с предъявленными ему обвинениями, состоится 28 января, как и было запланировано. Вместе с тем, сама работа комиссии, возможно, начнется лишь после возвращения Нетаниягу в Израиль.

Газета "Едиот Ахронот" опубликовала детали "сделки века"

26 января газета "Едиот Ахронот" опубликовала детали "сделки века" – предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и палестинскими арабами.

По информации политического обозревателя издания Итамара Айхнера, президент США намерен объявить, что подготовительный период перед началом реализации плана продлится примерно четыре года. Это время, которое будет предоставлено руководству Палестинской автономии, чтобы дать согласие на "сделку века". Во время подготовительного периода Израиль сможет строить жилье в рамках утвержденных проектов в поселениях, но не будет иметь возможности расширять их границы или утверждать новые проекты.

Как пишет Айхнер, 30-40% Иудеи и Самарии (в основном территории, находящиеся сегодня под полным израильским контролем,) будут аннексированы Израилем, еще 40% территорий отойдут Палестинской автономии. Статус еще примерно 30% территорий неясен, но, как пишет Айхнер со ссылкой на осведомленные источники, США дали понять Иордании и руководству ПА, что эти территории также станут частью будущего Палестинского государства. Таким образом, оно будет базироваться на 70% территорий Иудеи и Самарии, в то время как Израиль получит примерно 30%.

После завершения предварительного этапа арабы смогут декларировать создание своего государства, которое будет иметь весьма ограниченные полномочия: оно будет демилитаризованным, лишенным права контролировать воздушное пространство, лишенным контроля над пограничными пунктами и лишенным права заключать с кем бы то ни было военные союзы.

В рамках плана, предлагается проложить туннель, соединяющий Газу и территорию будущего Палестинского государства. Как пишет Айхнер, израильские силы безопасности еще не высказали своего отношения к этому пункту плана.

План предусматривает передачу руководству Палестинской автономии контроля над сектором Газы и разоружение ХАМАСа и "Исламского джихада".

В рамках "сделки века", все еврейские поселения останутся на своих местах, включая 15 удаленных поселений, не имеющих территориальной связи с землями, которые будут аннексированы Израилем. В то же время, предусмотрено разрушение 60 форпостов, на территории которых проживают примерно 3000 поселенцев.

Согласно плану Трампа, Иерусалим останется столицей государства Израиль, включая Старый город и Храмовую гору, но управление святыми местами будет осуществляться совместно Израилем и Палестинским государством. Районы Иерусалима, находящиеся за пределами разделительного забора будут переданы арабскому Палестинскому государству, которое сможет там объявить свою столицу, но это будет сделано лишь в том случае, если арабы примут план Трампа.

По информации "Едиот Ахронот", президент США потребует от Израиля полного принятия этого плана и не готов на принципиальное согласие, предусматривающее дальнейшее обсуждение поправок. Лишь в случае полного принятия плана Трама и отказа палестинских арабов обсуждать его, Израиль может получить согласие США на аннексию Иорданской долины и территорий, на которых расположены поселения.

Если Палестинская автономия примет этот план, США намерены инвестировать не менее 50 миллиардов долларов в развитие экономики будущего арабского государства Палестина.

На прошлой неделе министр по гражданским делам в палестинской администрации Хусейн аш-Шейх заявил, что руководство ПА не ведет никакого диалога с Вашингтоном по поводу "сделки века". По словам аш-Шейха, этот план не обсуждался с американским руководством ни в целом, ни частично. Министр подчеркнул, что ПА "решительно отвергает эту сделку". По его оценке, речь идет об очередной попытке Белого дома навязать палестинским арабам вариант отказа от своих "национальных прав".

Руководство террористической организации ХАМАС в связи с сообщениями о скорой публикации "сделки века" заявило: "Только палестинский народ будет определять свою собственную судьбу посредством продолжающейся интифады, своей законной борьбы и своей абсолютной веры в праведность своих целей и способность к самопожертвованию, пока мы не добьемся свободы".

Отметим, что ранее многие израильские, американские и арабские СМИ публиковали различные версии "сделки века". В Белом доме на такие публикации реагировали заявлениями о том, что Вашингтон не комментирует содержание подобных статей до официального оглашения содержания плана урегулирования арабо-израильского конфликта, разработанного администрацией Дональда Трампа.



