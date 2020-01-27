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NEWSru.co.il :: В мире27 января 2020 г., 18:09

В Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу

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В Белом доме началась встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу

В Белом доме завершилась встреча президента Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Ожидается, что встреча продлится примерно час.

В 19:30 по израильскому времени в Белом доме началась встреча президента Трампа и главы блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца.

Перед началом встречи с Нетаниягу президент Трамп заявил: "Много лет многие пытались добиться мира на Ближнем Востоке. Я убежден, что это возможно". Он заявил, что не считает презентацию "сделки века" вмешательством в политический процесс в Израиле. "Я не думаю, что речь идет о вмешательстве, так как Ганц тоже находится в США", - заявил Трамп.

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил президента США за поддержку Израиля. "Я приехал, чтобы говорить о мире и очень жду продуктивных бесед с президентом США. Президент Трамп признал наши права в Иудее и Самарии, чего никто до не делал, и мы крайне высоко это ценим", - заявил премьер-министр.

После встречи с Трампом, в окружении Нетаниягу заявили, что встреча была отличной , и в ходе нее обсуждалась "сделка века", а также иранская проблема. Вопрос аннексии тех или иных частей Иудеи и Самарии на встрече не обсуждался.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен предоставить сторонам шесть недель для начала реализации "сделки века".

После встречи с Дональдом Трампом, Бени Ганц вернется в Израиль для участия в пленарном заседании Кнессета, которое состоится 28 января.

Биньямин Нетаниягу останется в Вашингтоне. Представители Белого домп сообщили, что 28 января состоится презентация "сделки века", плана урегулирования конфликта между Израилем и палестинскими арабами.

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