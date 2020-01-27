Дональд Трамп провел встречи с Нетаниягу и Ганцем

В понедельник, 27 января, в Белом доме президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой "Кахоль Лаван" Бени Ганцем.

Встреча с Нетаниягу продолжалась примерно полтора часа. Перед началом встречи с Нетаниягу президент Трамп заявил: "Много лет многие пытались добиться мира на Ближнем Востоке. Я убежден, что это возможно". Он заявил, что не считает презентацию "сделки века" вмешательством в политический процесс в Израиле. "Я не думаю, что речь идет о вмешательстве, так как Ганц тоже находится в США", - заявил Трамп.

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил президента США за поддержку Израиля. "Я приехал, чтобы говорить о мире и очень жду продуктивных бесед с президентом США. Президент Трамп признал наши права в Иудее и Самарии, чего никто до него не делал, и мы крайне высоко это ценим", - заявил премьер-министр.

После встречи с Трампом, в окружении Нетаниягу заявили, что встреча была отличной, и в ходе нее обсуждалась "сделка века", а также иранская проблема. Вопрос аннексии тех или иных частей Иудеи и Самарии на встрече не обсуждался.

Во время беседы между Трампом и Нетаниягу источники в Белом доме сообщили, что презентация "сделки века" состоится 28 января в 19:00 по израильскому времени.

Позднее в Белом доме состоялась встреча президента Трампа и главы "Кахоль Лаван" Бени Ганца. Встреча не освещалась СМИ, и перед ее началом не было заявлений для прессы. Беседа продолжалась примерно 50 минут.

В 22:00 по израильскому времени глава "Кахоль Лаван" сделал короткое заявление для СМИ, в котором высоко оценил план мирного урегулирования, разработанный Белым домом. Он пообещал, что сразу после выборов, когда будет сформировано правительство, он приступит к реализации "сделки века". При этом он отметил, что план может быть реализован только совместно с палестинскими партнерами.

Ночью Бени Ганц вылетит в Израиль, чтобы 28 января принять участие во внеочередном пленарном заседании парламента. Оно соберется для утверждения состава организационной комиссии, которой предстоит принять решение по вопросу об иммунитете Биньямина Нетаниягу. Как сообщалось ранее, представители партий праворелигиозного блока в заседании участвовать не будут, такое же решение принял спикер Кнессета Юлий Эдельштейн.