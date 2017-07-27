Основатель Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком в мире

Главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос обошел Билла Гейтса и стал самым богатым человеком в мире. К настоящему моменту его состояние оценивается в $90,5 млрд, что на $500 млн больше, чем у основателя Microsoft.

Об этом пишет в четверг, 27 июля, издание Forbes Real Time.

Подняться на вершину Безосу помог рост котировок основанного им интернет-гиганта, в котором бизнесмену принадлежит 17% акций компании: 27 июля акции Amazon подорожали на 1,6%, увеличив состояние Безоса на $1,4 млрд.

Этого оказалось достаточно, чтобы обойти Гейтса, которого в прошлом году с первого места смещал на два дня владелец холдинга Inditex Амансио Ортега, напоминает издание Forbes. Безос впервые появился в рейтинге Forbes-400 в 1998 году, когда его состояние оценивалось в $1,6 млрд. В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes в 2017 году он занял третье место с $72,8 млрд.

Но Безос не стал бы самым богатым человеком в мире, если бы Гейтс не пожертвовал значительную часть своего состояния на филантропию. В июне 2010 года Гейтс вместе с Баффетом начали филантропическую кампанию Клятва дарения (The Giving Pledge). Всего основатель Microsoft передал на эти цели $32,9 млрд. Безос к этой кампании не присоединился, но в конце 2015 года передал на благотворительность около $100 млн.

Безос запустил Amazon в 1994 году, и со временем его компания превратилась из интернет-магазина, торгующего книгами, в одного из крупнейших в мире сетевых ретейлеров. Он также предлагает облачные сервисы через подразделение Amazon Web Services. Среди других активов Безоса – аэрокосмическая компания Blue Origin и Washington Post.