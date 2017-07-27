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В мире

Самолет упал на автомагистраль в американском штате Юта, погибли четыре человека

время публикации: 03:45 | последнее обновление: 03:59 блог версия для печати фото
Самолет Beech Bonanza

В результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Юта погибли четыре человека.

Как сообщает онлайн-версия газеты Salt Lake Tribune, катастрофа произошла в среду, 26 июля, примерно в 13:00 по местному времени вблизи города Огден, в 64 км к северу от столицы штата Солт-Лейк-Сити.

Шестиместный одномоторный самолет Beech A36 Bonanza вскоре после взлета с расположенного неподалеку аэродрома, упал на автомагистраль.

Жертвами авиакатастрофы, причины которой пока не установлены, стали две супружеские пары, находившиеся в самолете.

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Четверг, 27 июля 2017 г.
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