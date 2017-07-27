Самолет упал на автомагистраль в американском штате Юта, погибли четыре человека

В результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Юта погибли четыре человека.

Как сообщает онлайн-версия газеты Salt Lake Tribune, катастрофа произошла в среду, 26 июля, примерно в 13:00 по местному времени вблизи города Огден, в 64 км к северу от столицы штата Солт-Лейк-Сити.

Шестиместный одномоторный самолет Beech A36 Bonanza вскоре после взлета с расположенного неподалеку аэродрома, упал на автомагистраль.

Жертвами авиакатастрофы, причины которой пока не установлены, стали две супружеские пары, находившиеся в самолете.