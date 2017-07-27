Слова Трампа опровергнуты: трансгендеры продолжат служить в армии США

Генерал ВМС Джозеф Данфорд, командующий Объединенными комитетами начальников штабов армии США, прокомментировал очередной "твит" Дональда Трампа, заявив: никакой реформы в отношении трансгендеров, несущих службу в вооруженных силах, не планируется – военное руководство относится с уважением ко всему армейскому составу.

Об этом пишет в четверг, 27 июля, новостной сайт Рolitico.

"Никаких изменений в нынешней политике не будет до тех пор, пока министр обороны не получит указания президента, и секретарь не опубликует инструкции по реализации данной реформы", – приводит издание текст документа, изданного генералом для внутриармейского пользования.

Правительство США намерено запретить трансгендерам служить в американской армии, написал в среду, 26 июля глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Президент разъяснил, что американская армия должна сосредоточиться на "решающей и окончательной победе" и не может в связи с этим обременять себя "огромными медицинскими издержками и другими помехами", связанными с прохождением службы этой категорией населения. Он подчеркнул, что данное решение было принято после консультаций с генералами и военными экспертами.

Это заявление вызвало резкую критику со стороны американских законодателей от обеих партий Конгресса, а правозащитники потребовали немедленно привлечь президента к суду и таким образом отменить этот запрет.

Напомним, что в 2014 году трансгендеры обратились в министерство обороны США разрешить им открыто служить в армии. Они заявили, что подвергаются дискриминации в отличие от ЛГБТ-сообщества, представители которого в 2011 году получили такое разрешение.

В июле 2016 года бывший глава Пентагона Эштон Картер снял запрет на службу трансгендеров в армии. По информации исследовательского центра RAND Corporation, в тот период в армии США, насчитывающей 1,2 млн человек, несли службу около 2.450 трансгендеров. После того, как ограничения были сняты, трансгендеры, которые уже служили в американской