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В мире

Нидерланды могут сделать исключение для единственной кошерной скотобойни страны

время публикации: 17:03 | последнее обновление: 17:03 блог версия для печати фото
Нидерланды могут сделать исключение для единственной кошерной скотобойни страны

Правительство Нидерландов намерено сделать исключение для единственной кошерной скотобойни страны и вывести ее из-под действия принятого 5 июля текущего года закона, в рамках которого мясо животных, убитых по законам иудаизма, будет поставляться лишь в отечественные религиозные общины.

Как пишет в четверг, 27 июля, агентство еврейских новостей JTA, этот по сути запрет на экспорт говядины сделает существование кошерной скотобойни нерентабельным.

Напомним, что ритуальный забой скота, называемый на иврите "шхита", требует, чтобы животные находились в сознании, когда из них выпускают кровь. Защитники прав животных называют этот метод негуманным, а сторонники "шхиты" утверждают, что механизированный метод забоя, применяемый на скотобойнях, еще более жесток.

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// NEWSru.co.il // В мире // 3 июля 2017 г.
В бельгийском регионе Фландрия принят закон, запрещающий "шхиту"
// NEWSru.co.il // Экономика // 17 января 2017 г.
Отчет: стоимость кашрута – 2,8 млрд шекелей в год, из них 600 миллионов – из-за монополии главного раввината
// NEWSru.co.il // В мире // 20 февраля 2014 г.
"Права животных важнее религии": Дания запретила кошерный забой
// NEWSru.co.il // В мире // 16 октября 2013 г.
В Литве разрешат кошерный забой животных
// NEWSru.co.il // В мире // 15 июля 2013 г.
Польша вводит запрет на "шхиту": Израиль выразил официальный протест
// NEWSru.co.il // В мире // 30 мая 2010 г.
В Новой Зеландии запрещен еврейский ритуальный забой скота – "шхита"







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