Нидерланды могут сделать исключение для единственной кошерной скотобойни страны

Правительство Нидерландов намерено сделать исключение для единственной кошерной скотобойни страны и вывести ее из-под действия принятого 5 июля текущего года закона, в рамках которого мясо животных, убитых по законам иудаизма, будет поставляться лишь в отечественные религиозные общины.

Как пишет в четверг, 27 июля, агентство еврейских новостей JTA, этот по сути запрет на экспорт говядины сделает существование кошерной скотобойни нерентабельным.

Напомним, что ритуальный забой скота, называемый на иврите "шхита", требует, чтобы животные находились в сознании, когда из них выпускают кровь. Защитники прав животных называют этот метод негуманным, а сторонники "шхиты" утверждают, что механизированный метод забоя, применяемый на скотобойнях, еще более жесток.