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В мире

Украина полностью прекратила поставки электричества в ДНР

время публикации: 00:22 | последнее обновление: 00:22 блог версия для печати фото
Украина полностью прекратила поставки электричества в ДНР

Украина полностью прекратила поставки электричества в подконтрольные сепаратистам районы Донецкой области. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Как написал Ковальчук на своей странице в социальной сети Facebook, "перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области" прекратились 26 июля, передает РИА Новости.

В министерстве угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что прекращение поставок электроэнергии с Украины никак не скажется на потребителях.

"ДНР энергетически независима от Украины. Благодаря тому, что мы сами добываем уголь и поставляем его на наши теплоэлектростанции, мы полностью обеспечиваем жителей и предприятия республики электроэнергией", – отметили в ведомстве.

Напомним, 25 апреля Киев прекратил электроснабжение самопровозглашенной Луганской народной республики.

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