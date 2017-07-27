Reuters: спецслужбы РФ пытались влиять на выборы во Франции с помощью соцсетей

Российские разведывательные службы использовали фальшивые аккаунты в социальной сети Facebook для слежки за соратниками президента Франции Эммануэля Макрона в период предвыборной кампании, сообщает в четверг, 27 июля, новостное агентство Reuters со ссылкой на члена Конгресса США и другие информированные источники.

Российские агенты создали около двух десятков блогов, ведущихся под вымышленными именами с целью мониторинга деятельности ближайшего окружения Макрона в социальных сетях.

Представители компании Facebook подтвердили телеканалу CBS News факт целенаправленных попыток поиска лиц, способных влиять на предвыборную кампанию. Количество поддельных аккаунтов эти люди назвать отказались, сообщив лишь, что действия, начатые в декабре прошлого года, были остановлены своевременно.

Данная операция заключалась в создании учетных записей, от лица друзей и сотрудников Макрона и использующих их для сбора личной информации и установки в их компьютерах вредоносных программ, сообщает Reuters.

В статье говорится, что эта методика, в отличие от банального спама, является еще одним видом "кибероружия" на службе у Кремля.

Напомним, что ранее Макрон обвинил российские издания Sputnik и Russia Today в распространении заведомо лживой информации после его первой встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшееся в мае этого года.

В апреле Facebook признал, что поддельные аккаунты используются для распространения дезинформации перед выборами. Компания объявила, что удалила блоги 30 000 французских пользователей. Reuters сообщал, что количество фальшивых учетных записей, распространяющих спам или занимающихся пропагандой, достигло 70. 000 человек, Facebook эти цифры не оспаривал.