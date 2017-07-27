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В мире

В первой половине 2017 года Великобритания "поставила рекорд" по антисемитизму

время публикации: 17:18 | последнее обновление: 17:18 блог версия для печати фото
В первой половине 2017 года Великобритания "поставила рекорд" по антисемитизму

За первое полугодие 2017 года в Великобритании было зафиксировано 767 антисемитских инцидентов. Это количество является рекордным за весь период наблюдений, который стартовал в 1984 году, и на 30% больше, чем насчитывалось за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет 27 июля британская газета Independent, которая ссылается на статистику, местсной собранную организацией Community Security Trust (CST).

Согласно сведениям источника, в числе этих инцидентов 80 – случаи физического насилия, и это на 78% больше, чем было в 2016 года, когда таковых набралось 45. Около половины этих инцидентов, а точнее 351 случай – вербальные оскорбления, нанесенные британским евреям.

В статье отмечается, что резкий всплеск антисемитизма зафиксирован в районе Большого Манчестера, где количество такого рода инцидентов выросло на 84%: с 79 случаев в 2016 году до 145 в текущем.

Статистика CSТ также свидетельствует: в 2016 году на территории Соединенного Королевство было замечено 1.309 антисемитских инцидентов, что на 36% больше, чем в предыдущем.

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Четверг, 27 июля 2017 г.
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