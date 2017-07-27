27 июля 2017 г.
последняя новость: 19:14
Израильское дерево покорило Америку
О чем говорить с 90-летними
Ягодные места Виктории Долинской
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:59 Пхеньян грозит "уничтожить" США ядерным ударом, который будет нанесен 27 июля
18:13 Студент из Флориды собрал для семьи Саломон, пострадавшей в теракте, $30.000
17:18 В первой половине 2017 года Великобритания "поставила рекорд" по антисемитизму
17:03 Нидерланды могут сделать исключение для единственной кошерной скотобойни страны
15:56 Исследование: тонны пластика убивают средиземноморских черепах
14:00 Один человек погиб и несколько пострадали во время катания на аттракционе в штате Огайо
13:06 Надежда Савченко собирается баллотироваться на пост президента Украины
12:06 Саакашвили пообещал бороться за право вернуться на Украину и призвал своих сторонников собраться на Майдане
11:27 Старейшины пакистанской деревни приказали изнасиловать девушку, чтобы отомстить ее брату
10:32 Reuters: российские спецслужбы шпионили за предвыборной кампанией Макрона с помощью Facebook
В мире

Студент из Флориды собрал для семьи Саломон, пострадавшей в теракте, $30.000

время публикации: 18:13 | последнее обновление: 18:13 блог версия для печати фото
На месте теракта в Халамише. 22 июля 2017 года

Пока Израиль оплакивает жертв теракта, совершенного в минувшую пятницу в поселении Халамиш, где палестинский террорист зарезал трех членов семьи Саломон, Джейкоб Кац, 18-летний студент из Южной Флориды, организовал сбор средств для родственников погибших на сайте GoFundMe.

Страница была открыта в минувшее воскресенье, и к настоящему моменту уже собрано более 30.000 долларов. Кац поставил цель довести эту сумму до 36.000, пишет 27 июля сайт газеты The Jerusalem Post.

Во время "шахарит" ( утренняя субботняя молитва – прим.ред.) я все думал: как это ужасно, а я тут, сижу, молюсь со всеми удобствами, и ничего не могу сделать. И тогда я решил помочь этой семье всем, чем смогу. Невероятно, как много людей отозвались. Быть евреем – это означает помогать друг другу", – приводит издание слова американского студента.

В статье отмечается, что Кац является волонтером организации OneFamily, которая оказывает помощь жертвам террора и их семьям. В прошлом году он прошел курс обучения в иерусалимской йешиве Orayta, а в будущем намерен поступить на службу в Армию обороны Израиля.

Перед этим Кац собирается подучиться в религиозной школе "Бней Давид" в поселении Эли, где юношей готовят к военной службе, посетить семью Саломон.

Напомним, что 21 июля в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин возле Рамаллы, арабский террорист совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия. В результате теракта погибли три человека: Йосеф Саломон (70 лет), его дочь Хая Саломон (46 лет) и его сын Эльад Саломон (36 лет). Това Саломон, жена Йосефа, получила ранения и находится в больнице "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

Террорист был ранен, однако выжил, и находится в больнице. Сообщается его имя – Умар аль-Абад, 19 лет, житель деревни Кубар, пригорода Рамаллы. Согласно данным, полученным в ходе расследования, в последнее время он активно работал в студенческой организации, курируемой ХАМАС, в университете "Эль-Кудс". Аль-Абад несколько раз задерживался палестинской службой превентивной безопасности, в последний раз срок его задержания составил 10 дней.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
Задержана мать террориста, убившего семью Саломон в поселении Халамиш
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
Тысячи израильтян проводили в последний путь погибших в теракте в Халамише
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
Теракт в Халамише: политики требуют казнить убийцу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
Израиль прощается с жертвами теракта в Халамише
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Опубликованы имена погибших в теракте в Халамише
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2017 г.
Теракт в поселении Халамиш. Подробности







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 27 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017