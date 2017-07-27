Студент из Флориды собрал для семьи Саломон, пострадавшей в теракте, $30.000

Пока Израиль оплакивает жертв теракта, совершенного в минувшую пятницу в поселении Халамиш, где палестинский террорист зарезал трех членов семьи Саломон, Джейкоб Кац, 18-летний студент из Южной Флориды, организовал сбор средств для родственников погибших на сайте GoFundMe.

Страница была открыта в минувшее воскресенье, и к настоящему моменту уже собрано более 30.000 долларов. Кац поставил цель довести эту сумму до 36.000, пишет 27 июля сайт газеты The Jerusalem Post.

Во время "шахарит" ( утренняя субботняя молитва – прим.ред.) я все думал: как это ужасно, а я тут, сижу, молюсь со всеми удобствами, и ничего не могу сделать. И тогда я решил помочь этой семье всем, чем смогу. Невероятно, как много людей отозвались. Быть евреем – это означает помогать друг другу", – приводит издание слова американского студента.

В статье отмечается, что Кац является волонтером организации OneFamily, которая оказывает помощь жертвам террора и их семьям. В прошлом году он прошел курс обучения в иерусалимской йешиве Orayta, а в будущем намерен поступить на службу в Армию обороны Израиля.

Перед этим Кац собирается подучиться в религиозной школе "Бней Давид" в поселении Эли, где юношей готовят к военной службе, посетить семью Саломон.

Напомним, что 21 июля в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин возле Рамаллы, арабский террорист совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия. В результате теракта погибли три человека: Йосеф Саломон (70 лет), его дочь Хая Саломон (46 лет) и его сын Эльад Саломон (36 лет). Това Саломон, жена Йосефа, получила ранения и находится в больнице "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

Террорист был ранен, однако выжил, и находится в больнице. Сообщается его имя – Умар аль-Абад, 19 лет, житель деревни Кубар, пригорода Рамаллы. Согласно данным, полученным в ходе расследования, в последнее время он активно работал в студенческой организации, курируемой ХАМАС, в университете "Эль-Кудс". Аль-Абад несколько раз задерживался палестинской службой превентивной безопасности, в последний раз срок его задержания составил 10 дней.