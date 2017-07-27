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В мире

Кения прислала в Израиль 120 студентов учиться современным сельхозтехнологиям

время публикации: 10:20 | последнее обновление: 10:20 блог версия для печати фото
Кения прислала в Израиль 120 студентов учиться современным сельхозтехнологиям

Власти Кении направили в Израиль группу из 120 студентов для изучения современных израильских технологий в сфере сельского и водного хозяйства.

Секретарь управления ирригации Кении Юджин Вамалва заявил, что студенты были отобраны из различных вузов страны и направлены в Израиль в рамках 6-летней декларации о подготовке кенийских студентов, подписанной президентом Ухуру Кениатой и премьер-министром Биньямином Нетаниягу в 2016 году, сообщает Standard Media.

Студенты пройдут интенсивный годичный курс подготовки в рамках программы МАШАВ в международном центре сельскохозяйственного обучения в Араве.

Это первая группа кенийских студентов, общее количество которых должно составить около 1.000 человек.

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