Кения прислала в Израиль 120 студентов учиться современным сельхозтехнологиям

Власти Кении направили в Израиль группу из 120 студентов для изучения современных израильских технологий в сфере сельского и водного хозяйства.

Секретарь управления ирригации Кении Юджин Вамалва заявил, что студенты были отобраны из различных вузов страны и направлены в Израиль в рамках 6-летней декларации о подготовке кенийских студентов, подписанной президентом Ухуру Кениатой и премьер-министром Биньямином Нетаниягу в 2016 году, сообщает Standard Media.

Студенты пройдут интенсивный годичный курс подготовки в рамках программы МАШАВ в международном центре сельскохозяйственного обучения в Араве.

Это первая группа кенийских студентов, общее количество которых должно составить около 1.000 человек.