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Петербургская полиция прервала рекордный 70-километровый заплыв по Неве

время публикации: 02:44 | последнее обновление: 02:47 блог версия для печати фото
Петербургская полиция прервала рекордный 70-километровый заплыв по Неве

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали пловца, который хотел установить рекорд по заплыву в Неве, а также сопровождавшую его группу байдарочников.

Как сообщил РИА Новости в среду, 26 июля, представитель полицейской пресс-службы, накануне вечером патруль санкт-петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте задержал на Неве шесть человек. Один из них оказался пловцом, который намеревался установить рекорд, проплыв по всей Неве от крепости Орешек до Финского залива.

"Однако это мероприятие не было согласовано с компетентными органами", – отметил собеседник агентства.

По словам организаторов заплыва, 35-летний пловец Алексей Середкин стартовал возле крепости Орешек и за 14 часов преодолел 70 километров в 15-градусной воде. При этом ему запрещалось отдыхать у буйков, пользоваться спасательным жилетом, выходить на берег и вставать на дно. Пищу пловцу сбрасывали сопровождавшие его на байдарках товарищи.

Длина Невы составляет 74 километра.

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