Путин об американских санкциях: "Невозможно бесконечно терпеть хамство"

Законопроект США о новых санкциях против России является попыткой использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе, а его принятие вызовет сожаления, как действия, отмеченные особым цинизмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом пишут в четверг, 27 июля, российские СМИ и, в частности, информационное агентство РИА Новости.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США одобрила на этой неделе законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ, Ирана и КНДР. Этот документ должен быть рассмотрен Сенатом, а затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Новый пакет мер, в случае принятия, станет самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле крайне негативно оценивают этот законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

По мнению президента РФ , данные санкции "абсолютно незаконны с точки зрения международного права и нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации".

Путин считает, что данный шаг – это очередная попытка провокации, как и депортация российских дипломатов из США. Он подчеркнул, что Россия даст ответ на эти действия, а его форма будет зависеть от окончательного варианта американского законопроекта.

"Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", – приводит слова российского лидера сайт телеканала НТВ.