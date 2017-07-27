Кадыров готов оставить пост главы Чечни и заняться охраной мечети Аль-Акса

Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию в Иерусалиме и заявил, что готов сложить с себя полномочия главы Чечни и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе, сообщает 27 июля информационное агентство РИА Новости.

"Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса" – написал он в своем канале в социальной сети Telegram.

Напомним, что 14 июля, после нападения на полицейских, израильские власти усилили меры безопасности на Храмовой горе, оборудовав ее металлодетекторами и видеокамерами. Это вызвало протесты мусульманской общины, и правительство объявило о демонтаже установленного оборудования.

"Я против использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения", – заявил по этому поводу Кадыров.

Для предотвращения такого рода конфликтов в будущем он предложил передать все права на исламскую святыню Иордании, король которой Абдалла II имеет статус хранителя святынь Иерусалима.