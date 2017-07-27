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Старейшины пакистанской деревни приказали изнасиловать девушку, чтобы отомстить ее брату

время публикации: 11:27 | последнее обновление: 11:27 блог версия для печати фото
Старейшины пакистанской деревни приказали изнасиловать девушку, чтобы отомстить ее брату

Старейшины деревни Музаффарабад на юге Пакистана приказали изнасиловать 17-летнюю девушку в качестве наказания за изнасилование, совершенное ее братом, сообщает CNN.

Ранее брат жертвы изнасиловал 12-летнюю девочку, мать которой пожаловалась на это старейшинам.

После обсуждения вопроса старейшины решили, что в наказание насильнику его сестры также должны подвергнуться изнасилованию.

Сначала для наказания были вызваны две старшие сестры жертвы, однако в конце концов старейшины остановили свой выбор на младшей, 17-летней сестре, которая и подверглась этому "наказанию" на глазах у всей деревни.

Мать и сестры жертвы пытались протестовать, однако вооруженные винтовками старейшины пригрозили им расправой.

Всего за оба изнасилования полиция задержала 20 жителей деревни.

Сообщается, что только в этом регионе за последние 4 месяца было зарегистрировано 38 случаев изнасилования.

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