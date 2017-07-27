Один человек погиб и несколько пострадали во время катания на аттракционе в штате Огайо

Один человек погиб и несколько пострадали в результате инцидента на ярмарке в город Колумбусе, столице штата Огайо в США. Во время катания на вращающемся аттракционе люди были выброшены со своих мест, сообщает в четверг, 27 июля, BBC.

Инцидент произошел вечером в среду, 26 июля. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Во время катания на аттракционе типа "Огненный шар" или "Форсаж" пассажиров качает из стороны в сторону, а также вращает с большой скоростью. По словам врачей, потерпевших подбросило в воздух на 7-10 метров, после чего они упали на землю на значительном расстоянии от аттракциона.

Губернатор штата Джон Кейсик распорядился закрыть все ярмарочные аттракционы до тех пор, пока не будет проведена проверка безопасности этих объектов. Он также сказал, что будет проведено расследование случившегося.