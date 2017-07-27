Саакашвили пообещал бороться за право вернуться на Украину и призвал своих сторонников собраться на Майдане

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем видеообращении, размещенном на его странице в Facebook, пообещал бороться за право остаться гражданином Украины.

"Я в Украине более 13 лет, я участвовал в трех украинских революциях… У меня есть только одно гражданство - украинское, и меня его не лишат", - заявил Саакашвили.

В своем обращении бывший губернатор обвиняет президента Украины Петра Порошко в том, что тот "пересек красную черту" и "наплевал на Конституцию, гарантом которой должен являться".

Позже в другом статусе на своей странице в Facebook Порошенко призвал своих сторонников собраться на Майдане, чтобы обсудить "защиту гражданских прав".

Напомним, в среду, 26 июля, депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук объявил о том, что Михаила Саакашвили указом президента Украины лишили украинского гражданства за то, что Саакашвили якобы не указал в анкете, что находится под следствием в Грузии. После того, как новость о лишении Саакашвили украинского гражданства опубликовали в СМИ, глава пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько заявил, что не подтверждает эту информацию. Однако некоторое время спустя Миграционная служба разместила на сайте сообщение о том, что президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении гражданства. В сообщении был упомянут Саакашвили, однако не были приведены точные формулировки. В четверг, 27 июля, агентство УНИАН сообщило, что в Администрации президента Украины подтвердили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михаила Саакашвили. Как пишет УНИАН, в пресс-службе подчеркнули, что "в соответствии с законодательством о защите персональных данных этот нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию".

Гражданство Украины бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили было выдано указом Порошенко 30 мая 2015 года, и в тот же день его назначили губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года он ушел с этой должности, объяснив это решение усталостью "от постоянного обмана и коррупции" и сообщив о том, что планирует создать собственную партию на Украине.





