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В мире

Надежда Савченко собирается баллотироваться на пост президента Украины

время публикации: 13:06 | последнее обновление: 13:09 блог версия для печати фото
Надежда Савченко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко намерена баллотироваться на выборах президента страны. Об этом она заявила в интервью сайту "Главком", опубликованном в четверг, 27 июля.

"Для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного: 2,5 миллиона гривен, чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду, а как дальше - будет видно", - сказала депутат.

Савченко также намерена принять участие в следующих парламентских выборах, причем она поведет на них собственную партию. "Я декларирую такую концепцию: люди, которые были во власти, больше не должны там быть. Люди, которые были депутатами хоть в одном созыве, больше не должны быть депутатами никогда. Они могут быть советниками, помощниками депутатов", - добавила она.

По мнению политика, демократия в Украине дискредитировала себя. "Людям надо показать, что такое белое и черное, чтобы за ширмой нового не пришло старое. Надо показать контраст - создать что-то непохожее на то, что есть сегодня", - считает Савченко.

Президентские и парламентские выборы должны состояться в Украине в 2019 году. В июле минюст зарегистрировал новую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

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