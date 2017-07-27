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Малайзийский парламентарий приравнял отказ женщины от секса к насилию по отношению к мужу

время публикации: 09:35 | последнее обновление: 09:35 блог версия для печати фото
Малайзийский парламентарий приравнял отказ женщины от секса к насилию по отношению к мужу

В ходе дебатов в Малайзийском парламенте о принятии поправок к закону о домашнем насилии депутат от правящей партии "Барисан Насионал" заявил, что отказ женщины от секса с мужем является "психологическим и эмоциональным насилием", сообщает BBC.

Депутат заявил, что, хотя мужчины физически сильнее женщин, они зачастую терпят от женщин "тяжелое насилие", которое выражается в том, что женщины словесно оскорбляют мужа и отказывают ему в сексе.

Господин Че также затронул в этом контексте вопрос многоженства, узаконенного в Малайзии. По мнению депутата, лишение мусульманина возможности обзавестись несколькими женами также является насилием.

Высказывания депутата вызвали волну критики со стороны борцов за права женщин, в частности со стороны дочери бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

Напомним, в апреле другой депутат от правящей партии Малайзии также вызвал волну возмущения, заявив, что насильники могут жениться на своих жертвах.

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Четверг, 27 июля 2017 г.
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