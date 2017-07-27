27 июля 2017 г.
Израильское дерево покорило Америку
О чем говорить с 90-летними
Ягодные места Виктории Долинской
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:32 Reuters: российские спецслужбы шпионили за предвыборной кампанией Макрона с помощью Facebook
10:20 Кения прислала в Израиль 120 студентов учиться современным сельхозтехнологиям
09:35 Малайзийский парламентарий приравнял отказ женщины от секса к насилию по отношению к мужу
08:51 Семья Рауля Валленберга подала в суд на ФСБ
03:45 Самолет упал на автомагистраль в американском штате Юта, погибли четыре человека
02:44 Петербургская полиция прервала рекордный 70-километровый заплыв по Неве
01:13 Россиянин Александр Винник задержан в Греции по запросу США
00:22 Украина полностью прекратила поставки электричества в ДНР
19:46 "Дело Siemens": ЕС расширяет санкции в отношении России
18:12 Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины – за обман властей
В мире

Reuters: российские спецслужбы шпионили за предвыборной кампанией Макрона с помощью Facebook

время публикации: 10:32 | последнее обновление: 10:32 блог версия для печати

Российские спецслужбы пытались следить за предвыборной кампанией Эммануэля Макрона, создавая фальшивые аккаунты в социальной сети Facebook, сообщает Reuters со ссылкой на американского конгрессмена и на другие источники.

По данным информационного агентства, российскими агентами было создано около двух десятков фальшивых аккаунтов, владельцы которых следили за сотрудниками предвыборного штаба Макрона и другими приближенными к кандидату лицами.

Представители корпорации Facebook подтвердили информационному агентсву Reuters, что обнаружили и деактивировали шпионские аккаунты.

О попытке Москвы повлиять на исход президентских выборов во Франции сообщалось и ранее.

Через два дня после первого раунда французских президентских выборов, прошедшего 23 апреля, японская фирма, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила, что российские хакеры нанесли атаку по штабу Эммануэля Макрона в преддверии голосования. Макрон обвинил Кремль в дискредитации его кампании, а его сотрудники пожаловались на постоянные изощренные попытки фишинга во время предвыборной гонки.

В начале мая WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба Эммануэля Макрона. В причастности к этой утечке обвиняли Россию как французские, так и американские официальные лица.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 мая 2017 г.
Итоги опроса: победа Ле Пен, если бы президента Франции выбирали россияне
// NEWSru.co.il // Пресса // 1 мая 2017 г.
Stratfor: Распутывая паутину российских киберопераций
// NEWSru.co.il // В мире // 31 марта 2017 г.
Facebook президента Франции был взломан хакерами







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 27 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017