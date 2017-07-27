Reuters: российские спецслужбы шпионили за предвыборной кампанией Макрона с помощью Facebook

Российские спецслужбы пытались следить за предвыборной кампанией Эммануэля Макрона, создавая фальшивые аккаунты в социальной сети Facebook, сообщает Reuters со ссылкой на американского конгрессмена и на другие источники.

По данным информационного агентства, российскими агентами было создано около двух десятков фальшивых аккаунтов, владельцы которых следили за сотрудниками предвыборного штаба Макрона и другими приближенными к кандидату лицами.

Представители корпорации Facebook подтвердили информационному агентсву Reuters, что обнаружили и деактивировали шпионские аккаунты.

О попытке Москвы повлиять на исход президентских выборов во Франции сообщалось и ранее.

Через два дня после первого раунда французских президентских выборов, прошедшего 23 апреля, японская фирма, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила, что российские хакеры нанесли атаку по штабу Эммануэля Макрона в преддверии голосования. Макрон обвинил Кремль в дискредитации его кампании, а его сотрудники пожаловались на постоянные изощренные попытки фишинга во время предвыборной гонки.

В начале мая WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба Эммануэля Макрона. В причастности к этой утечке обвиняли Россию как французские, так и американские официальные лица.