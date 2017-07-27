ВВС: родственников убитых чеченцев заставляют говорить, что их родные в Сирии

Родственников людей, которые по версии "Новой газеты" могли быть убиты в Чечне в январе этого года, заставили подписать заявления о том, что их пропавшие родные якобы уехали в Сирию или сами ушли из дома.

Об этом пишет в четверг, 27 июля, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на родственников пропавших людей.

Напомним, что в июле "Новая газета" сообщила о том, что в Чечне проходят массовые внесудебные казни, жертвами которых стали, по сведениям издания, не менее 27 человек.

ВВС отмечает, что правоохранительные органы до сих пор не опросили людей, которые пожаловались на исчезновение членов своих семей. Также родственники пропавших рассказали, что подверглись давлению со стороны правоохранительных органов.