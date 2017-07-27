Исследование: тонны пластика убивают средиземноморских черепах

Согласно новому исследованию, летом, в разгар туристического сезона, в Средиземное море попадают 3 тысячи тонн пластика. Это приводит к гибели морских животных, которые едят пластик, принимая его за пищу, сообщает в четверг, 27 июля, сайт Mako.

Ученые из Общества защиты морских черепах на севере Кипра бьют тревогу. Они провели вскрытие тел мертвых черепах и обнаружили в их органах пищеварения кусочки пластика. Это явление особенно распространено среди зеленых морских черепах. Пластик был обнаружен в 90% тел этих животных.

Исследование было проведено у побережья полуострова Карпас, где обитают зеленые черепахи. По наклейкам на упаковках из пластика ученые установили, что этот мусор приплыл из Турции, Ливана и Северной Африки.