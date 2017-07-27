27 июля 2017 г.
последняя новость: 09:03
Израильское дерево покорило Америку
О чем говорить с 90-летними
Ягодные места Виктории Долинской
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:51 Семья Рауля Валленберга подала в суд на ФСБ
03:45 Самолет упал на автомагистраль в американском штате Юта, погибли четыре человека
02:44 Петербургская полиция прервала рекордный 70-километровый заплыв по Неве
01:13 Россиянин Александр Винник задержан в Греции по запросу США
00:22 Украина полностью прекратила поставки электричества в ДНР
19:46 "Дело Siemens": ЕС расширяет санкции в отношении России
18:12 Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины – за обман властей
17:41 Минюст Франции отказался вмешаться в дело об убийстве Сары Халими
16:55 Трамп объявил о том, что намерен запретить трансгендерам служить в армии США
16:01 Суд в Страсбурге постановил: женщины после 50 лет нуждаются в сексе не меньше молодых
В мире

Семья Рауля Валленберга подала в суд на ФСБ

время публикации: 08:51 | последнее обновление: 08:51 блог версия для печати

Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, спасшего десятки тысяч венгерских евреев и арестованного советскими властями, подали иск к ФСБ с требованием предоставить информацию о судьбе "праведника мира", сообщает BBC.

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы семья Валленберга, заявил, что подан иск в Мещанский суд Москвы. В иске родственники Валленберга требуют обязать российские спецслужбы предоставить доступ к оригиналам и к нецензурированным копиям документов о Валленберге.

Рауль Валленберг, занимавший в конце Второй мировой войны пост первого секретаря шведского посольства в Будапеште, спас от нацистов десятки тысяч евреев, выдавая им шведские паспорта.

Известно, что после занятия Будапешта советскими войсками Валленберг был арестован НКВД по подозрению в шпионаже и отправлен в Москву, где содержался в Лубянской тюрьме. Из Москвы Валленберг не вернулся. Точные данные о заключении и/или смерти дипломата отсутствуют до сих пор.

Российские власти утверждали, что он был казнен в июле 1947 года, однако ряд очевидцев, а также обнаруженные недавно архивные документы опровергают эту версию. По некоторым данным, Валленберг находился в советской тюрьме в годы, предшествовавшие перестройке.

Шведские власти неоднократно пытались выяснить судьбу Рауля Валленберга, однако ни одно из расследований не принесло результатов.

В 2016 году налоговое управление Швеции по просьбе банка SEB, который является распорядителем имущества Валленберга, официально признало Валленберга мертвым.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 31 октября 2016 г.
Швеция официально объявила Рауля Валленберга погибшим
// NEWSru.co.il // В мире // 7 августа 2016 г.
Опубликован дневник первого председателя КГБ: Рауль Валленберг казнен в тюрьме
// NEWSru.co.il // В мире // 31 марта 2016 г.
Спустя 70 лет после исчезновения: Швеция может признать смерть Рауля Валленберга
// NEWSru.co.il // В мире // 19 января 2012 г.
Швеция проведет новое расследование судьбы Рауля Валленберга
// NEWSru.co.il // В мире // 17 января 2012 г.
Историки США: КГБ наложил запрет на расследование судьбы Рауля Валленберга
// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2006 г.
Историки утверждают: Швеция активно помогала нацистам в период Второй мировой войны







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 27 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017