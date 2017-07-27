Семья Рауля Валленберга подала в суд на ФСБ

Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, спасшего десятки тысяч венгерских евреев и арестованного советскими властями, подали иск к ФСБ с требованием предоставить информацию о судьбе "праведника мира", сообщает BBC.

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы семья Валленберга, заявил, что подан иск в Мещанский суд Москвы. В иске родственники Валленберга требуют обязать российские спецслужбы предоставить доступ к оригиналам и к нецензурированным копиям документов о Валленберге.

Рауль Валленберг, занимавший в конце Второй мировой войны пост первого секретаря шведского посольства в Будапеште, спас от нацистов десятки тысяч евреев, выдавая им шведские паспорта.

Известно, что после занятия Будапешта советскими войсками Валленберг был арестован НКВД по подозрению в шпионаже и отправлен в Москву, где содержался в Лубянской тюрьме. Из Москвы Валленберг не вернулся. Точные данные о заключении и/или смерти дипломата отсутствуют до сих пор.

Российские власти утверждали, что он был казнен в июле 1947 года, однако ряд очевидцев, а также обнаруженные недавно архивные документы опровергают эту версию. По некоторым данным, Валленберг находился в советской тюрьме в годы, предшествовавшие перестройке.

Шведские власти неоднократно пытались выяснить судьбу Рауля Валленберга, однако ни одно из расследований не принесло результатов.

В 2016 году налоговое управление Швеции по просьбе банка SEB, который является распорядителем имущества Валленберга, официально признало Валленберга мертвым.