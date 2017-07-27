Россиянин задержан в Греции по запросу США

Греческая полиция задержала гражданина России, находящегося в розыске в США по подозрению в отмывании денег через биткоин-транзакции.

Посольство России в Греции подтвердило факт задержания россиянина. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российское внешнеполитическое ведомство следит за ситуацией, сообщает РИА Новости.

По сообщениям СМИ, 38-летнего задержанного россиянина зовут Александр Виник. Он приехал десять дней назад с женой и детьми в греческий город Салоники, оттуда семья направилась на отдых в отель в Халкидики.

Федеральное бюро расследований США объявило Виника в розыск как главу большой сетевой "прачечной". Власти американского штата Калифорния отследили, откуда он выходил в сеть с мобильного телефона, и связались с греческой полицией.