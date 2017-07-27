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Пхеньян грозит "уничтожить" США ядерным ударом, который будет нанесен 27 июля

время публикации: 18:59 | последнее обновление: 19:03 блог версия для печати фото
Пхеньян грозит "уничтожить" США ядерным ударом, который будет нанесен 27 июля

Северная Корея грозит уничтожить США "безжалостным ударом" – с помощью ракет, несущих ядерную боеголовку. Это заявление было сделано в ответ на слова главы ЦРУ Майка Помпео, который считает целесообразным разоружить вождя КНДР Ким Чен Ына.

"Я надеюсь, что мы найдем способ изолировать этот режим. Граждане КНДР, я уверен, прекрасные люди, и я хотел бы, чтобы Ким Чен Ын ушел", – приводит издание высказывание Помпео, возмутившее власти страны.

"Безжалостный удар" планируется нанести в четверг, 27 июля, пишет в этот день британское издание Мetro со ссылкой на южнокорейское новостное агентство Yonhap.

По сведениям издания, такое развитие событий весьма вероятно – с учетом того факта, что в четверг северокорейские власти передислоцировали туннельный стартовый комплекс МБР.

Источник в Пентагоне сообщил на условиях анонимности, что запуск ракеты средней дальности "Хвасонг-14" может быть приурочен к 64-я годовщине подписания Корейского соглашения о перемирии. "Они явно что-то затевают", – приводит издание слова чиновника минобороны США.

Представитель МИД Северной Кореи сформулировал угрзу следующим образом: "Законодательство КНДР предусматривает возможность превентивного уничтожения стран и организаций, которые прямо или косвенно представляют для нас угрозу, путем мобилизации всех видов оружия, включая ядерное. Если США попытаются убрать наше высшее руководство, мы нанесем беспощадный удар в сердце Америки нашим мощным ядерным молотом, отточенным и затвердевшим за это время".

Эксперты предупредили, что новейшая северокорейская ракета, которая была впервые запущена 4 июля, долететь до Аляски. В недавнем докладе Департамента разведки США говорится, что Северная Корея сможет производить ядерные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) уже в 2018 году.

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Четверг, 27 июля 2017 г.
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