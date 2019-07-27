Акция за свободные выборы в Москве: сотни задержанных

Еще до начала намеченной на 14:00 несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму в российской столице начались задержания. Московская полиция утверждает, что в акции принимают участие 3,5 тысячи человек.

По состоянию на 19:00, как сообщает ОВД-Инфо, задержаны 696 человек.

У здания московской мэрии наблюдается огромное скопление силовиков. Москвичей к зданию не подпускают. Здание мэрии оцеплено, улица Тверская оцеплена. Полиция продолжает применять силу. Спустя полтора часа после начала акции в ход пошли дубинки.

В числе задержанных - Илья Яшин, Любовь Соболь, Геннадий Гудков. За несколько дней до митинга был задержан Алексей Навальный.

Ни к одному из задержанных в ходе митинга не пускают адвокатов.

У выхода из станции метро «Пушкинская» так.



Видео: Константин Грязнов для ОВД-Инфо pic.twitter.com/DAJuJb3eRZ — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 27, 2019

Задержания проходят жестко, применяется физическая сила, толпа скандирует "Позор!"

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил о готовящихся "провокациях" на митинге в центре столицы.

Задержали плачущих пенсионерок. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/2s1LWWrXAK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

В студию Навальный LIVE вломилась полиция. Эфир продолжается.

Видео, как полиция врывалась в студию @navalnylive, откуда велась прямая трансляция акции на Тверской. pic.twitter.com/4Wbh0sP8cK — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) July 27, 2019

Полиция также пришла в студию телеканала "Дождь".

Около 18:00 ОВД-Инфо сообщило о жестких задержаниях возле "Детского мира". На видео нацгвардия бьет людей дубинками и бросает их на землю. Несколько задержанных сообщили, что были избиты в автозаках. У МХАТа силовики разбили молодому человеку голову дубинкой.

Четверых несовершеннолетних силовики избили при задержании, затем доставили в отдел полиции по району Фили-Давыдково, где отобрали все личные вещи и отпустили под обязательство о явке в суд.

Несколько задержанных были избиты в автозаках; били по головам дубинками.

В Камергерском переулке разбили голову молодому человеку; в Брюсовом переулке пострадали двое, мужчина и женщина – у обоих разбиты лица.

Также при задержании был избит молодой человек, по данным ОВД-Инфо, его зовут Борис Канторович. Сотрудники полиции не позволили вызвать ему скорую, несмотря на то, что у него могут быть сломаны ребра.

Протестующие скандируют, обращаясь к силовикам: "Где ваша совесть?"

Около 19:30 независимые кандидаты в Мосгордуму призвали участников акции собраться на Трубной площади, где находились несколько десятков правоохранителей.

Спустя полчаса Любовь Соболь, Иван Жданов и другие независимые кандидаты были задержаны. Вход в метро был перекрыт.

Начались жесткие задержания участников акции. Задержанные на Трубной сообщают на горячую линию ОВД-Инфо об избиениях. Фотограф Евгений Фельдман сообщил, что ему разбили нос и ударили по камере. По словам Фельдмана, пострадал также его коллега из Associated Press Александр Земляниченко.

По состоянию на 21:00 в ходе акции за честные выборы в Мосгордуму задержаны 835 человек.

Журналисты "Дождя" сообщили о DDoS-атаке на сервер канала.





