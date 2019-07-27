Акция за свободные выборы в Москве: сотни задержанных

Еще до начала намеченной на 14:00 несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму в российской столице начались задержания. Московская полиция утверждает, что в акции принимают участие 3,5 тысячи человек.
По состоянию на 19:00, как сообщает ОВД-Инфо, задержаны 696 человек.
У здания московской мэрии наблюдается огромное скопление силовиков. Москвичей к зданию не подпускают. Здание мэрии оцеплено, улица Тверская оцеплена. Полиция продолжает применять силу. Спустя полтора часа после начала акции в ход пошли дубинки.
В числе задержанных - Илья Яшин, Любовь Соболь, Геннадий Гудков. За несколько дней до митинга был задержан Алексей Навальный.
Ни к одному из задержанных в ходе митинга не пускают адвокатов.
У выхода из станции метро «Пушкинская» так.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 27, 2019
Видео: Константин Грязнов для ОВД-Инфо pic.twitter.com/DAJuJb3eRZ
Задержания проходят жестко, применяется физическая сила, толпа скандирует "Позор!"
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил о готовящихся "провокациях" на митинге в центре столицы.
Задержали плачущих пенсионерок. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/2s1LWWrXAK— МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019
В студию Навальный LIVE вломилась полиция. Эфир продолжается.
Видео, как полиция врывалась в студию @navalnylive, откуда велась прямая трансляция акции на Тверской. pic.twitter.com/4Wbh0sP8cK— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) July 27, 2019
Полиция также пришла в студию телеканала "Дождь".
Около 18:00 ОВД-Инфо сообщило о жестких задержаниях возле "Детского мира". На видео нацгвардия бьет людей дубинками и бросает их на землю. Несколько задержанных сообщили, что были избиты в автозаках. У МХАТа силовики разбили молодому человеку голову дубинкой.
Какой ад pic.twitter.com/YgbzXohGlt— Никита Баталов (@nikbatalov) 27 июля 2019 г.
Четверых несовершеннолетних силовики избили при задержании, затем доставили в отдел полиции по району Фили-Давыдково, где отобрали все личные вещи и отпустили под обязательство о явке в суд.
Несколько задержанных были избиты в автозаках; били по головам дубинками.
В Камергерском переулке разбили голову молодому человеку; в Брюсовом переулке пострадали двое, мужчина и женщина – у обоих разбиты лица.
Также при задержании был избит молодой человек, по данным ОВД-Инфо, его зовут Борис Канторович. Сотрудники полиции не позволили вызвать ему скорую, несмотря на то, что у него могут быть сломаны ребра.
Протестующие скандируют, обращаясь к силовикам: "Где ваша совесть?"
Около 19:30 независимые кандидаты в Мосгордуму призвали участников акции собраться на Трубной площади, где находились несколько десятков правоохранителей.
Спустя полчаса Любовь Соболь, Иван Жданов и другие независимые кандидаты были задержаны. Вход в метро был перекрыт.
Начались жесткие задержания участников акции. Задержанные на Трубной сообщают на горячую линию ОВД-Инфо об избиениях. Фотограф Евгений Фельдман сообщил, что ему разбили нос и ударили по камере. По словам Фельдмана, пострадал также его коллега из Associated Press Александр Земляниченко.
По состоянию на 21:00 в ходе акции за честные выборы в Мосгордуму задержаны 835 человек.
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