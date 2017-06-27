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В мире

Госдепартамент США ликвидирует отдел по борьбе с антисемитизмом

время публикации: 12:56 | последнее обновление: 12:56 блог версия для печати фото
Госдепартамент США ликвидирует отдел по борьбе с антисемитизмом

В связи с сокращением бюджета государственный департамент США ликвидирует ставку специального уполномоченного по борьбе с антисемитизмом и подчиненный ему отдел. Эта должность была создана в 2004 указом президента Джорджа Буша-младшего.

На проведенном анти-диффамационной лигой круглом столе Ханна Розенталь и Айра Форман, занимавшие должность в администрации Барака Обамы, призвали госсекретаря Рекса Тиллерсона пересмотреть это решение.

По их словам, отмена поста специального уполномоченного подорвет усилия США противостоять антисемитизму – как раз тогда, когда ненависть к евреям получает все большее распространение.

"Госсекретарь заявляет, что проявления антисемитизма будут по-прежнему отслеживаться. Но кто будет этим заниматься? К тому же, отслеживать мало – с антисемитизмом нужно вести непримиримую борьбу", - заявляет Розенталь.

Форман заявил, что речь идет об огромном шаге назад – ведь США стали примером для других государств, создавших подобные отделы. Он напомнил, что управление боролось за право евреев на обрезание и кошерный забой скота.

По его словам, особое внимание следует уделять Восточной Европе, где чествуют нацистских коллаборационистов, а также конфликту России и Украины, обе стороны которого обвиняют друг друга в антисемитизме и осквернении еврейских памятников.

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