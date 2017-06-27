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США предупредили Асада о последствиях очередной химической атаки

время публикации: 08:51 | последнее обновление: 08:51 блог версия для печати фото
США предупредили Асада о последствиях очередной химической атаки

Белый дом опубликовал заявление, в котором утверждает, что американские спецслужбы получили данные о процессе подготовки к очередной химической атаке, которую армия Башара Асада намерена нанести по мирным жителям.

Согласно заявлению Белого дома, армия Асада проводит маневры, подобные тем, которые предшествовали химической атаке в провинции Идлиб в апреле этого года.

В заявлении США подчеркивается, что очередная химическая атака против мирных жителей повлечет за собой серьезные последствия для режима Башара Асада.

"Как мы уже заявляли, США действуют в Сирии с целью уничтожить ИГ. Однако, если мистер Асад совершит очередное массовое убийство мирного населения с использованием химического оружия, он и его армия за это заплатят", - говорится в заявлении.

Напомним, в начале апреля, в результате поражения боевыми отравляющими веществами в районе города Хан Шейхун, в провинции Идлиб, погибли не менее 150 человек, в их числе десятки детей. Сотни людей были госпитализированы с признаками отравления.

Сирийская оппозиция возложила ответственность за применение отравляющих веществ на армию Башара Асада и российских военных, связав авиаудары с химической атакой. Однако командование сирийской армии категорически отвергло эти обвинения. На сайте государственного агентства SANA было опубликовано заявление генштаба армии Сирии, в котором ответственность за химическую атаку возлагается на "террористические группировки". Российские власти также отвергли обвинения в возможной причастности боевой авиации РФ к химической атаке в Идлибе. Позже минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан Шейхун по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое боевики доставляли в Ирак.

Несколько дней спустя ВВС США нанесли массированный ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийской правительственной армии. С двух американских боевых кораблей в Средиземном море были выпущены 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, с которого, как считают в Вашингтоне, взлетали самолеты, осуществившие атаку с применением отравляющих веществ.

Минобороны США подчеркнуло, что ракетный удар был ответом на применение химического оружия против мирных граждан и что власти Сирии впредь будут осмотрительней с принятием решений о подобных атаках.

В ответ представители России предупредили США о том, что новая атака на сирийскую армию может повлечь за собой серьезные последствия.

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