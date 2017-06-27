27 июня 2017 г.
последняя новость: 07:02
Стивен Хокинг: человечество обречено
Что делает Королева в Израиле?
Сырный хлеб
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:58 Около Геленджика волонтеры спасли "розовых" собак
03:17 Владимир Этуш после падения на лестнице попал в реанимацию
21:01 Спикер Кнессета произнесет в Совете Федерации РФ речь на иврите и на русском
19:47 Гадалка, утверждающая, что она дочь Сальвадора Дали, добилась эксгумации
19:12 "Отто Вармбиер получил по заслугам": профессор уволена из университета
18:16 Верховный суд США разблокировал указ Трампа о запрете на въезд мусульман
17:28 Медбрат из Перми подозревается в убийстве пациента, попросившегося в туалет
16:41 Японские власти дают советы: что делать в случае ядерной атаки со стороны КНДР
14:44 "Ложь Трампа": The New York Times посвятила разворот перечислению промахов президента
14:10 Опрос "Левада-центр": самый выдающийся деятель в истории России – Иосиф Сталин
В мире

Около Геленджика волонтеры спасли "розовых" собак

время публикации: 05:58 | последнее обновление: 06:03 блог версия для печати фото
Около Геленджика волонтеры спасли "розовых" собак

Зоозащитники обнаружили под Геленджиком двух брошенных собак породы самоед с выкрашенной в розовый цвет шерстью, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщество "Хаски Хэлп" в соцсети ВКонтакте.

"Весной по набережной и городу Геленджик некие личности водили трёх перекрашенных самоедов, в качестве аттракциона для фотосессий. Тогда, в марте, они ещё были совсем малышами. У кого-то это вызывало умиление, у кого-то непонимание и шок... Эти несчастные животные были вывезены за 60 км от Геленджика и выкинуты в лесу, вблизи малонаселённого хутора, видимо, когда отработали своё. Двое из них держались ближе к людям, взрослый самоед бегает по лесу и никто его пока поймать не может. Розовых малышей искали и ловили двое суток, они разбрелись, одного из них поймали алкаши и отдали только за выкуп... Но мы добились того, что собаки снова вместе, в безопасности, накормлены", – писали администраторы сообщества "Хаски Хэлп" 24 июня.

На следующий день в том же сообществе появилось сообщение о том, что найденные собаки чувствуют себя лучше. Была проведена операция, во время которой у одной из собак извлекли из тела пулю. При этом активисты отметили, что появилась информация: их бывшие хозяева "ходят" с новыми щенками.

В сообществе "Хаски Хэлп" предупреждают также о мошенничестве: на фоне широкого распространения информации о спасении "розовых самоедов" некие аферисты начали кампанию по сбору средств для помощи этим собакам. Однако никаких сборов не организовывалось.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2017 г.
В деревне Ибилин обнаружены животные, подвергающиеся издевательствам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июня 2017 г.
В Явне задержан подозреваемый в издевательстве над собакой
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 мая 2017 г.
Прецедент: житель Эйлата приговорен к тюремному сроку за издевательство над животными
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 декабря 2016 г.
Домашние животные в жизни русских израильтян. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2016 г.
Полицейские в Бат-Яме возвратили хозяевам похищенного щенка







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 27 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017