Около Геленджика волонтеры спасли "розовых" собак

Зоозащитники обнаружили под Геленджиком двух брошенных собак породы самоед с выкрашенной в розовый цвет шерстью, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщество "Хаски Хэлп" в соцсети ВКонтакте.

"Весной по набережной и городу Геленджик некие личности водили трёх перекрашенных самоедов, в качестве аттракциона для фотосессий. Тогда, в марте, они ещё были совсем малышами. У кого-то это вызывало умиление, у кого-то непонимание и шок... Эти несчастные животные были вывезены за 60 км от Геленджика и выкинуты в лесу, вблизи малонаселённого хутора, видимо, когда отработали своё. Двое из них держались ближе к людям, взрослый самоед бегает по лесу и никто его пока поймать не может. Розовых малышей искали и ловили двое суток, они разбрелись, одного из них поймали алкаши и отдали только за выкуп... Но мы добились того, что собаки снова вместе, в безопасности, накормлены", – писали администраторы сообщества "Хаски Хэлп" 24 июня.

На следующий день в том же сообществе появилось сообщение о том, что найденные собаки чувствуют себя лучше. Была проведена операция, во время которой у одной из собак извлекли из тела пулю. При этом активисты отметили, что появилась информация: их бывшие хозяева "ходят" с новыми щенками.

В сообществе "Хаски Хэлп" предупреждают также о мошенничестве: на фоне широкого распространения информации о спасении "розовых самоедов" некие аферисты начали кампанию по сбору средств для помощи этим собакам. Однако никаких сборов не организовывалось.