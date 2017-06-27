Владимир Этуш после падения на лестнице попал в реанимацию

Известный советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш госпитализирован в Москве.

Как передает информационное агентство "Интерфакс", артист упал, поднимаясь по лестнице в поликлинику, и получил ушиб позвоночника. В настоящее время он находится в реанимационном отделении НИИ имени Склифосовского.

"Состояние неплохое, как может быть при данной ситуации. Он переведен в отдельную палату реанимации, в которой пробудет несколько дней. Перелома нет. Есть серьезный ушиб. Но тем не менее Владимир Абрамович разговаривает, он в сознании. Надеемся, через несколько дней он будет переведен в палату общего режима", – сообщили агентству в понедельник, 26 июня, в пресс-службе театра имени Вахтангова.

В театре отменили спектакль "Бенефис" с участием Этуша, который должен был состояться во вторник, отмечает РИА Новости.

6 мая Владимиру Этушу исполнилось 95 лет.