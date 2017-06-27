Число пользователей Facebook превысило 2 миллиарда

Основатель Facebook Марк Цукерберг в своем блоге сообщил, что утром 27 июня число пользователей социальной сети превысило 2 миллиарда пользователей.

"Сегодня утром сообщество Facebook официально достигло 2 миллиарда человек. Мы достигаем прогресса, объединяя мир, и сейчас давайте вместе сделаем мир еще ближе", - написал он.

4 октября 2012 года Марк Цукерберг сообщал, что в течение месяца Facebook посещает около миллиарда пользователей. 27 августа 2015 года он писал, что миллиард пользователей заходят на Facebook ежедневно.