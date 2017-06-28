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Владелец и главред московского журнала "Флирт" осуждены за организацию проституции

время публикации: 27 июня 2017 г., 23:38 | последнее обновление: 27 июня 2017 г., 23:55 блог версия для печати фото
Владелец и главред московского журнала "Флирт" осуждены за организацию проституции

Симоновский суд Москвы во вторник, 27 июня, вынес приговор владельцу журнала "Флирт" Дмитрию Зяблицеву и его супруге, главному редактору издания Станиславе Казаковой по делу об организации проституции.

"Признать подсудимых виновными в организации занятия проституцией с использованием служебного положения. Назначить Зяблицеву наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – цитирует приговор "Интерфакс".

Казакову суд приговорил к двум годам условно, приняв во внимание, что у нее есть несовершеннолетний ребенок.

Дмитрий Зяблицев, Станислава Казакова и еще 35 сотрудников журнала "Флирт" были задержаны летом 2015 года. По данным полиции, участники группы не только рекламировали интимные услуги в журнале и на его сайте, но также организовали бизнес по оказанию таких услуг.

"Зяблицев арендовал несколько квартир в разных районах столицы, где разместились нанятые им диспетчеры, в обязанность которых входило отвечать на телефонные звонки, а также привлекать клиентов, желающих воспользоваться услугами сексуального характера", – заявили в прокуратуре.

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