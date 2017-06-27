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КНДР сравнила Трампа с Гитлером: "Санкции хуже блокады Ленинграда"

время публикации: 15:56 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото
КНДР сравнила Трампа с Гитлером: "Санкции хуже блокады Ленинграда"

Государственное новостное агентство КНДР опубликовало заявление, в котором политика американской администрации называется "нацизмом двадцать первого века". Основанием для этого стал предвыборный лозунг Дональда Трампа, который можно перевести как "Америка прежде всего".

"Американская версия нацизма превзошла оригинал по бесчеловечности, жестокости и шовинизму. Бесчеловечные санкции оставили далеко позади блокаду Ленинграда, а выход из соглашения по климату готовит миру будущее хуже лагерей смерти", - утверждает официоз.

В начале 2017 года президент США выражал готовность встретиться с северо-корейским лидером Ким Чен Ыном. Однако продолжающиеся ракетные испытания КНДР были обоснованно восприняты новой администрацией как враждебные действия.

Резкое ухудшение отношений произошло после смерти 19 июня американского студента Отто Вармбиера, незадолго до того освобожденного властями КНДР. После почти полутора лет заключения юноша находился в коме.

Отто Вармбиер был арестован в КНДР за кражу пропагандистского плаката и приговорен к 15 годам трудовых лагерей. Северокорейские власти выпустили пленника под давлением международной общественности, после того, как стало известно о катастрофическом ухудшении состояния его здоровья.

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