Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании

Во вторник, 27 июня, серверы компании "Роснефть" и "Башнефть" подверглись хакерской атаке. По словам специалистов по кибербезопасности причиной масштабной атаки стал вирус-вымогатель Petya.

"На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы", - цитирует ТАСС сообщение, распространенное пресс-службой компании.

По информации ТАСС, компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, добыча и подготовка нефти не были остановлены.

Специалисты компании Group-IB сообщили РИА Новости, что причиной масштабной атаки на российские и украинские компании стал вирус-вымогатель Petya.

"Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14.00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya", — пояснили в пресс-службе компании, отметив, что способ распространения Petya в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По предварительным данным, от вируса пострадали многие компании, в том числе "Башнефть" и "Роснефть", а также украинские "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровской электроэнергетической системы", - сообщили специалисты по компьютерной безопасности.