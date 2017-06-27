Тель-Авив подарил Ростову-на-Дону двух носорогов

Руководство тель-Авивского сафари подарило ростовскому зоопарку двух носорогов – тридцатилетний и пятилетний самцы будут поселены в двух просторных вольерах на том же месте, где раньше находился вольер суданского носорога, который прожил в зоопарке Ростова 39 лет, сообщает Don24.

Ростовские СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу зоопарка, что проект вольеров должны утвердить израильские специалисты.

Носороги были подарены ростовчанам по случаю 90-летия зоопарка и при условии соблюдения всех требований к содержанию и перевозке животных.

Сообщается, что зоопарк в Ростове-на-Дону может стать единственным в России, где можно будет увидеть носорогов.