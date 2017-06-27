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В мире

Тель-Авив подарил Ростову-на-Дону двух носорогов

время публикации: 11:47 | последнее обновление: 11:47 блог версия для печати

Руководство тель-Авивского сафари подарило ростовскому зоопарку двух носорогов – тридцатилетний и пятилетний самцы будут поселены в двух просторных вольерах на том же месте, где раньше находился вольер суданского носорога, который прожил в зоопарке Ростова 39 лет, сообщает Don24.

Ростовские СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу зоопарка, что проект вольеров должны утвердить израильские специалисты.

Носороги были подарены ростовчанам по случаю 90-летия зоопарка и при условии соблюдения всех требований к содержанию и перевозке животных.

Сообщается, что зоопарк в Ростове-на-Дону может стать единственным в России, где можно будет увидеть носорогов.

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