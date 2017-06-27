Pew Research Center: Трамп по рейтингу уступает Обаме везде, кроме России и Израиля

Американская исследовательская организация Pew Research Center опубликовала 26 июня данные об отношении к Дональду Трампу в мире после его вступления в должность президента США. Эти сведения были опубликованы по истечении первого полугодия правления 45-го американского президента.

В общей сложности, с 16 февраля по 8 мая были опрошены 40.447 респондентов в 37 странах мира.

Исследователи отмечают резкое снижение доверия к Трампу в течение первых месяцев его каденции – в странах, которые традиционно считаются союзниками США, а также в соседних Канаде и Мексике.

При этом особо отмечается, что рейтинг Дональда Трампа на начальном этапе выше, чем рейтинг Барака Обамы в последние месяцы правления, только в двух странах – в России и Израиле.

В среднем, при Обаме о положительном отношении к США говорили 64% респондентов, сейчас – 49%.

В публикации приведена таблица ответов на вопрос "Уверены ли вы в том, что президент США правильно действует на мировой арене?" В ней представлено распределение голосов по странам – какую поддержку имел Барак Обама в последний период правления и какую поддержку получает Дональд Трамп сейчас. В России только 11% поддерживали политику Обамы и 53% поддерживают политику Трампа. В Израиле Обамой были довольны 49%, Трампом – 56%.

Но во всех прочих странах, участвовавших в исследовании, респонденты больше симпатизировали политике Обамы, чем Трампа. Особенно заметен этот разрыв в таких странах, как Швеция, Нидерланды, Германия, Южная Корея, Франция, Испания, Канада, Великобритания, Австралия и Япония. Самый низкий рейтинг у Трампа, по понятной причине, в Мексике, но мексиканцы недолюбливали и Обаму.

Примечательно, что опросы не проводились в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Египте, где, скорее всего, рейтинг Трампа был бы относительно высоким. Нет в таблице данных и не по одной другой стране бывшего СССР, кроме России.

Pew Research Center отмечает, что рейтинг Трампа в мире напоминает рейтинг Джорджа Буша-младшего, который также был непопулярен в большинстве стран мира.