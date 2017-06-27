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В мире

Граждане ЕС станут в Великобритании поселенцами

время публикации: 12:30 | последнее обновление: 12:30 блог версия для печати фото
Граждане ЕС станут в Великобритании поселенцами

Правительство Великобритании опубликовало документ о статусе, который получат граждане государств Евросоюза, проживающие в Соединенном королевстве после "Брексита". Как сообщила премьер-министр Тереза Мэй, им потребуется право на проживание в стране.

Те, кто проживают в Великобритании больше пяти лет, а также члены их семей, получат статус поселенца. Граждане, у которых срок проживания меньше, смогут урегулировать статус в течение двух лет. На данный момент неясно, с какой даты будет отсчитываться срок.

Правительство Ее Величества впервые после референдума о выходе из ЕС озвучило конкретные предложения гражданам Евросоюза. На данный момент их численность в Великобритании составляет 3,2 миллиона человек. В государствах ЕС проживают 1,2 миллиона британцев.

Напомним, что продолжавшиеся более двух недель переговоры между консерваторами и ирландскими юнионистами завершились подписанием коалиционного соглашения. Коалиция будет располагать 328 голосами в Палате общин.

В соответствии с условиями соглашения, на нужды Северной Ирландии выделены дополнительные ассигнования в размере миллиарда фунтов стерлингов. Юнионисты согласились возобновить работу правительства Ольстера, состоящего из них и Шинн Фейн.

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