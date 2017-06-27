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В мире

Украина подвергалась масштабной хакерской атаке. Не работает сайт аэропорта "Борисполь"

время публикации: 16:38 | последнее обновление: 16:39 блог версия для печати

Вирусной атаке подверглись банки, международный аэропорт в Киеве, энергетические компании, правительственные учреждения.

Во вторник, 27 июня, Украина подверглась масштабной хакерской атаке. От действий злоумышленников пострадали частные и государственные компании, правительственные учреждения. Об этом сообщил сайт газеты "Украинская правда".

Вице-премьер Павел Розенко на своей странице в Facebook сообщил, что из строя выведены все компьютеры кабинета министров.

Национальный банк Украины сообщил, что в результате хакерской атаки у банков возникли сложности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Сайт РБК-Украина сообщает, что хакеры атаковали офисные компьютеры "Укрэнерго" и "Киевэнерго".

Атака коснулась международного аэропорта в Киеве "Борисполь". Первый заместитель гендиректор госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Евгений Дыхне на своей странице Facebook сообщил о внештатной ситуации, вызванной хакерской атакой. На сайте аэропорта не работают табло с расписанием рейсов. Актуальную информацию можно получить только на табло в зоне вылета терминала D.

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