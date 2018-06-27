Глава правительства Польши заявил, что "закон о Холокосте" не достиг цели

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "закон о Холокосте" не достиг своей цели и польское правительство будет пытаться изменить скандальный закон.

Глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик сообщил 27 июня, что правительство намерено внести поправки в этот закон, пишет агентство Bloomberg. По словам Дворчика, целью "закона о Холокосте" была "защита доброго имени Польши". Он также сообщил, что поправка будет касаться, прежде всего, мер наказания за нарушение этого закона.

Ранее польское правительство утверждало, что данный закон необходим для защиты репутации Польши, которая стала жертвой нацистской агрессии, а не ее соучастником. Израиль же, со своей стороны, заявлял, что этот запрет не позволит говорить правду о роли поляков в истреблении евреев.

Напомним, что 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный "закон о Холокосте", вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Речь идет о поправках к закону об Институте национальной памяти, утвержденным Сенатом Польши 1 февраля, согласно которым, в частности, человек, публично обвиняющий Польшу в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности, может быть приговорен к тюремному заключению сроком на три года.

Закон запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию будут подвергнуты и те, кто попытаются "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений".

Этот закон вызвал неоднозначную реакцию в Израиле. В течение нескольких дней, предшествовавших утверждению закона Сенатом Польши, его содержание вызвало гневную реакцию со стороны многих израильских политиков, включая премьер-министра и президента страны.

В апреле этого года одна из польских националистических организаций требовала расследования против президента Израиля Реувена Ривлина, "нарушившего закон о Холокосте".





