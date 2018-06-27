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В мире

Польский парламент принял поправки к "закону о Холокосте"

время публикации: 12:49 | последнее обновление: 13:20 блог версия для печати фото
Здание Сейма
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Президент Польши Анджей Дуда и президент Израиля Реувен Ривлин

В среду, 27 июня, парламент Польши утвердил ряд поправок к скандальному "закону о Холокосте". В частности, нарушители закона больше не будут подвергаться уголовному преследованию.

Ранее в тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство намерено внести поправки в "закон о Холокосте", поскольку закон "не достиг своей цели". Глава канцелярии Моравецкого Михал Дворчик уточнил, что целью "закона о Холокосте" была "защита доброго имени Польши".

Напомним, польское правительство утверждало, что данный закон необходим для защиты репутации Польши, которая стала жертвой нацистской агрессии, а не ее соучастником. Израиль же, со своей стороны, заявлял, что этот запрет не позволит говорить правду о роли поляков в истреблении евреев.

"Закон о Холокосте" подписал 6 февраля президент Польши Анджей Дуда. Закон вводил уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В частности, согласно предыдущей формулировке "закона о Холокосте", человек, публично обвиняющий Польшу в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности, может быть приговорен к тюремному заключению сроком на три года.

Закон запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию должны быть подвергнуты и те, кто попытаются "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений".

Этот закон вызвал неоднозначную реакцию в Израиле. В течение нескольких дней, предшествовавших утверждению закона Сенатом Польши, его содержание вызвало гневную реакцию со стороны многих израильских политиков, включая премьер-министра и президента страны.

В апреле этого года одна из польских националистических организаций требовала расследования против президента Израиля Реувена Ривлина, "нарушившего закон о Холокосте".



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