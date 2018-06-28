Польша удалила из Закона о Холокосте параграф, возмутивший Израиль

Анджей Дуда подписал новую версию так называемого Закона о Холокосте отредактированную и смягченную, из которой удален параграф, вводящий уголовную ответственность за упоминание причастности поляков к преступлениям нацистов.

Ранее в этот день Сейм утвердил ряд поправок к скандальному закону, который, по словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, "не достиг поставленной цели" – не защитил доброго имени Польши, как уточнил глава канцелярии.

Напомним, что Законом о Холокосте названы поправки к закону об Институте национальной памяти, утвержденные Сенатом Польши 1 февраля. Согласно этому закону человек, публично обвиняющий Польшу в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности мог быть приговорен к тюремному заключению сроком на три года. Закон также запрещал использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию предполагалось подвергать и тех, кто попытается "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений".

Данный закон вызвал гневную реакцию со стороны многих израильских политиков, включая премьер-министра и президента страны, в отношении которого одна из польских националистических организаций потребовала возбудить расследование по подозрению в нарушении Закона о Холокосте. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал это решение, заявив: его страна всегда будет защищать правду и честно выполнять взятые на себя обязательства.

Нетаниягу сообщил журналистам, что в течение нескольких месяцев он и его коллеги находились в тесном контакте с правительством Польши, и очень рады, что парламентарии отменили параграфы закона, возмутившие израильтян и мировое сообщество.

"Я встречался с премьер-министром Польши Моравецким, мы немало обсуждали этот вопрос по телефону и создали рабочие группы, которые работали рука об руку", - сказал Нетаниягу. Он поблагодарил членов израильской группы - доктора Йосефа Чехановера и профессора Яакова Нагеля, а также историка Дину Порат из института "Яд ва-Шем" за ее консультации.

Израильский премьер завершил свои комментарии словами о том, что Израиль и Польша несут ответственность за сохранение памяти о Катастрофе европейского еврейства (Шоа), подчеркнув, что речь идет о преступлениях нацистов против евреев, в том числе и польских.