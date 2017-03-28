Конференция AIPAC: израильские политики благодарят Дональда Трампа

В Вашингтоне второй день продолжается ежегодная конференция Американо-Израильского комитета по общественным связям (AIPAC). В понедельник, 27 марта, перед делегатами конференции выступили американские и израильские политики, дипломаты, общественные деятели. В том числе, приветственную речь произнесли глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, посол Израиля ООН Дани Данон, лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог.

Практически все выступавшие на AIPAC израильтяне говорили о "новой эпохе" в отношениях между Израилем и США и благодарили администрацию Дональда Трампа за поддержку, оказываемую еврейскому государству на международной арене.

Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что нынешней администрации Белого дома удалось изменить правила игры в Организации международных наций. "Перемены заметны уже сейчас. И мы, вместе с нашими американскими друзьями, в дальнейшем добьемся еще более значимых изменений. Мы вместе уже дали понять ООН, что закончилась эпоха, когда эта организация с одержимостью голосовала против Израиля".

Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог в интервью Яакову Кацу, которое транслировалось из Вашингтона, хвалил посла США в ООН.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу, многие годы лично присутствовавший на конференциях AIPAC, в этом году решил на нее не ехать. Возможно, на его решение повлияло и то, что лишь недавно он посещал Вашингтон по личному приглашению Дональда Трампа. В этом году глава израильского правительства обратился к делегатам AIPAC по видеосвязи.

Свою речь Биньямин Нетаниягу начал с вопросов безопасности и необходимости борьбы с силами радикального ислама. Он коснулся проблемы "ядерного Ирана", отметив, что позиция Израиля в этом вопросе остается неизменной: необходимо предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия. Он также говорил о роли Ирана в распространении терроризма по всему миру и поддержке, которую он оказывает "Исламскому государству".

"Администрация Дональда Трампа демонстрирует не словами, а своей политикой верность своим обязательствам перед Израилем. Это выражается в твердой позиции, занятой в ООН послом Хейли в защиту справедливости, Израиля и истины; это находит свое отражение в представленном президентом Трампом бюджете военной помощи Израилю, оставшимся неизменным даже при бюджетных сокращениях, за что мы премного благодарны. Мы, в Израиле, благодарны за щедрую поддержку администрации, Конгресса и американского народа. Мы, как и вы, знаем, что эта поддержка – это инвестиции в нашу общую безопасность и наше общее будущее, ведь мы боремся с теми же врагами и защищаем те же ценности… Израиль намерен сотрудничать с президентом Трампом над продвижением мира с палестинцами и со всеми нашими соседями. Я полагаю, что общие для Израиля и многих наших арабских соседей опасности открывают редкую возможность наводить мосты ради лучшего будущего, ради процветания, безопасности и мира", - цитирует Биньямина Нетаниягу его пресс-служба.

В воскресенье, 26 марта, на конференции выступил вице-президент США Майкл Пенс. В своей речи он заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему рассматривают возможность переноса посольства из Иерусалима в Тель-Авив, понимая, что это вызовет негодование в арабском мире. "После десятилетий болтовни об этом, новая администрация Белого дома всерьез рассматривает возможность переноса посольства в Иерусалим", - заявил он.





