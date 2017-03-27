Разъяснения Надежды Савченко: "Ничего не имею против евреев. Я не люблю жидов"

В минувшие выходные в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной Рады Надежда Савченко дала разъяснения по поводу своего недавнего выступления в эфире телеканала NewsOne, которое многие расценили как антисемитское.

- Выступления парламентариев России и Украины, которые звучали как антисемитские. 2016-2017 годы

Напомним, что 19 марта 2017 года внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в эфире NewsOne ответила на вопрос жительницы Кривого Рога, который звучал (по-русски) так: "Надя, почему никто не говорит то, о чем говорят в народе. Я на остановке стояла, мужчина говорил, женщина старая сидела, говорила: в Библии написано – было татаро-монгольское иго, было польское иго для Украины, сейчас еврейское иго для Украины. Почему вы об этом молчите?" Савченко ответила (по-украински) следующим образом: "Да, спасибо! Хороший вопрос. Если про это говорит народ, то он говорит правду. И да, власть у нас, если так взять, действительно имеет кровь неукраинскую, скажем так. Говорить про это можно – что с этим делать? Надо думать и действовать!"

25 марта Надежда Савченко ответила на вопросы телеведущего Дмитрия Гордона в передаче "Гордон". В частности, она заявила: "Я ничего не имею против евреев. Я не люблю жидов... Украину вряд ли можно назвать антисемитской страной – у нас 2 процента евреев занимают 80 процентов во власти". Затем Савченко назвала фамилии этих "евреев во власти": Гройсман (премьер-министр Украины), Вальцман (в определенных кругах утверждают, что именно такой была подлинная фамилия отца президента Украины Петра Порошенко), Тимошенко (у которой якобы есть еврейские корни), также было названо имя депутата Рады Борислава Березы. Свой список Савченко продолжать не стала, подчеркнув, что не является антисемиткой.

Фрагмент выступления Савченко на телеканале "112 Украина"

Полная версия передачи "Гордон" с Н.Савченко. 25 марта 2017 года





