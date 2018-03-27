В Кузбассе объявлен траур: жертвами пожара стали 64 человека, 15 остаются в больницах

По состоянию на утро вторника, 27 марта, в кемеровских больницах остаются 15 человек, пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Двое из них в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Среди тяжелораненых 11-летний мальчик, выпрыгнувший во время пожара из окна, вся его семья погибла.

Местные власти сообщают, что найдены тела 60 из 64 погибших. Утверждается, что других погибших нет. Сообщения о сотнях жертв пожара – дезинформация, подчеркивают в Следственном комитете РФ.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур. По решению мэра Евгения Ройзмана, траур объявлен и в Екатеринбурге. Общенациональный траур в России не объявляли. Утром во вторник в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин, он возложил цветы около сгоревшего торгового центра и провел совещание с местным руководством.

Полный список погибших до сих пор не опубликован. Опознание тел жертв пожара продолжается.

СПИСОК ПОГИБШИХ

1. Агарков Костя, 8 лет

2. Агаркова Маша, 10 лет

3. Алимова Руслана, 5 лет

4. Алимова Яна, 42 года

5. Архипенко Виктория, 5 лет

6. Архипенко Станислав, 31 год

7. Баранова Арина, 8 лет

8. Баранов Артем, 12 лет

9. Бахаева Анна

10. Вострикова Анна, 7 лет

11. Востриков Артем, 5 лет

12. Востриков Роман, 2 года

13. Галанин Дмитрий

14. Галанин Михаил, 10 лет

15. Дарсалия Татьяна, 37 лет

16. Ерохина Майя, 12 лет

17. Закунова Виктория, 11 лет

18. Иванчик Артемий

19. Кляйн Анфиса, 30 лет

20. Коган Александр, 10 лет

21. Курчевская Татьяна, 11 лет

22. Лиллевяли Валерия, 5 лет

23. Мороз Мария, 13 лет

24. Мороз Полина, 35 лет

25. Мухин Ротибор, 6 лет

26. Никулин Вячеслав, 10 лет

27. Понушкова Вероника

28. Почакина Виктория

29. Сараева Даша

30. Смирнова Настя, 11 лет

31. Сыпко Елизавета, 10 лет

32. Тесленко Арина

33. Тесленко Игорь

34. Трусова Василиса, 5 лет

35. Трусова Вероника, 8 лет

36. Ушакова Лиза

37. Черникова Вилена, 11 лет

38. Чмыхалов Вадим, 10 лет

Список погибших уточняется.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. 25 марта 2018 года

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался около 16:20 по местному времени. В кинозалах на четвертом этаже, где возникло возгорание, на дневном сеансе находилось множество взрослых и детей.

По сведениям, публикуемым Следственным комитетом РФ, все пожарные выходы в торговом центре были заблокированы. При этом сотрудник частного охранного предприятия при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Десяткам людей удалось спастись. Взрослые спасали детей, а потом возвращались, чтобы спасти других, некоторые из них погибли.

Огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Тушение пожара и разбор завалов продолжалось более суток. Для тушения пожара и поисково-спасательной операции были задействованы более 500 сотрудников МЧС России.

Задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в том числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

По данным СК РФ, пожарная сигнализация не работала в ТЦ "Зимняя вишня" с 19 марта, ее починкой никто не занимался.

Причина пожара пока не названа. Среди основных версий – неосторожное обращение с огнем и замыкание. Версия теракта не рассматривается. Но в социальных сетях обсуждается версия поджога.

Жертвами пожара стали не менее 64 человек.