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В мире

Тысячи жителей Кемерово вышли на митинг, требуя отставки властей

время публикации: 09:14 | последнее обновление: 10:35 блог версия для печати фото
Кемерово, 27 марта 2018 года
Кемерово, 27 марта 2018 года

Утром во вторник, 27 марта, около трех тысяч жителей Кемерово, где в результате пожара в торговом центре погибли не менее 64 человек, собрались у здания областной администрации. Собравшиеся требуют отставки областных властей и информацию о точном числе жертв пожара.

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Корреспонденты Русской службы BBC передают из Кемерово, что сначала полиция не пропускала людей к зданию областной администрации. К собравшимся вышел мэр города Илья Середюк и призвал людей пройти в здание драматического театра. Однако толпа, окружившая мэра и вице-губернаторов, отказалась расходиться, и людей в конце концов пропустили на площадь.

Сначала мэра и других чиновников не было слышно, однако в какой-то момент в толпе появились мегафоны.

Люди требовали сказать правду о числе жертв и призывали к отставке губернатора Тулеева. Многие ждали, что к собравшимся выйдет сам Тулеев и на митинг приедет президент России Владимир Путин, ранее прибывший в Кемерово и отправившийся возлагать цветы к стихийному мемориалу у места трагедии. Одна ни Тулеев, ни Путин на митинге не появились.

Сообщается, что Путин посетил в больнице пострадавших в результате пожара, а также, как передает РИА Новости, "провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан".

В ходе митинга, по предложению мэра города, была собрана группа добровольцев, которая отправилась на осмотр моргов и здания сгоревшего торгового центра.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. 25 марта 2018 года

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался около 16:20 по местному времени. В кинозалах на четвертом этаже, где возникло возгорание, на дневном сеансе находилось множество взрослых и детей.

По сведениям, публикуемым Следственным комитетом РФ, все пожарные выходы в торговом центре были заблокированы. При этом сотрудник частного охранного предприятия при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Десяткам людей удалось спастись. Взрослые спасали детей, а потом возвращались, чтобы спасти других, некоторые из них погибли.

Огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Тушение пожара и разбор завалов продолжалось более суток. Для тушения пожара и поисково-спасательной операции были задействованы более 500 сотрудников МЧС России.

Задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в том числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Последним был задержан охранник, отключивший систему оповещения.

По данным СК РФ, пожарная сигнализация не работала в ТЦ "Зимняя вишня" с 19 марта, ее починкой никто не занимался.

Причина пожара пока не названа. Среди основных версий – неосторожное обращение с огнем и замыкание. Версия теракта не рассматривается. Но в социальных сетях обсуждается версия поджога.

По состоянию на утро вторника, 27 марта, в кемеровских больницах остаются 13 человек, пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Двое из них в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Точное число пропавших без вести неизвестно.

Жертвами пожара стали не менее 64 человек. По данным родственников, погиб 41 ребенок.

Официально опознаны 25 человек. Для опознания остальных понадобится генетическая экспертиза.



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