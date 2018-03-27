Неофициальные данные: при пожаре в Кемерове погиб 41 ребенок

Родственники погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове заявили, что в результате пожара погиб 41 ребенок. В штабе, созданном родственниками, вывешены списки с именами. Всего в списках 64 человека.

Многие жители Кемерова настаивают на том, что списки погибших неполные и жертв гораздо больше.

Согласно спискам, переданным из штаба, организованного родными жертв пожара, 85 человек пропали без вести. 70% из них - дети.

Ранее сообщалось, что из 64 погибших опознаны 25 человек. Для опознания остальных понадобится генетическая экспертиза.

Официальных списков погибших еще нет.

28 марта в связи с трагедией в Кемерово в России объявлен траур.

- Неофициальный список имен детей и взрослых, погибших в результате пожара в Кемерове

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. 25 марта 2018 года

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался около 16:20 по местному времени. В кинозалах на четвертом этаже, где возникло возгорание, на дневном сеансе находилось множество взрослых и детей.

По сведениям, публикуемым Следственным комитетом РФ, все пожарные выходы в торговом центре были заблокированы. При этом сотрудник частного охранного предприятия при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Десяткам людей удалось спастись. Взрослые спасали детей, а потом возвращались, чтобы спасти других, некоторые из них погибли.

Огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Тушение пожара и разбор завалов продолжалось более суток. Для тушения пожара и поисково-спасательной операции были задействованы более 500 сотрудников МЧС России.

Задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в том числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Последним был задержан охранник, отключивший систему оповещения.

По данным СК РФ, пожарная сигнализация не работала в ТЦ "Зимняя вишня" с 19 марта, ее починкой никто не занимался.

Причина пожара пока не названа. Среди основных версий – неосторожное обращение с огнем и замыкание. Версия теракта не рассматривается. Но в социальных сетях обсуждается версия поджога.

По состоянию на утро вторника, 27 марта, в кемеровских больницах остаются 13 человек, пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Двое из них в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Точное число пропавших без вести неизвестно.





