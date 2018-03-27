Опубликован официальный список погибших и пропавших без вести при пожаре в Кемерове

Городская администрация Кемерова опубликовала на своем сайте список погибших, пропавших без вести и госпитализированных в результате пожара торгового центра "Зимняя вишня".

Напомним, по официальным данным в результате пожара погибли 64 человека. Родственники жертв заявляют, что погиб 41 ребенок. 85 человек родственники считают пропавшими без вести.

Список погибших, личность которых установлена. В списке 13 детей

1. Агарков Костя, 8 лет

2. Агаркова Маша, 10 лет

3. Агаркова Надежда, 57 лет

4. Ананьева Ксения, 12 лет

5. Архипенко Виктория, 5 лет

6. Архипенко Станислав, 31 год

7. Баранова Арина, 8 лет

8. Баранов Артем, 12 лет

9. Баранова Марина, 60 лет

10. Бахаева Ирина, 44 года

11. Дарсалия Татьяна, 37 лет

12. Иванчик Артемий, 10 лет

13. Москаленко Олеся, 30 лет

14. Москаленко Ксения, 4 года

15. Москаленко Евгений, 35 лет

16. Мухин Антон, 28 лет

17. Мухин Ратибор, 5 лет

18. Селезень Наталья, 38 лет

19. Сыпко Елизавета, 12 лет

20. Тесленко Арина, 8 лет

21. Тесленко Игорь, 51 год

22. Устинова Наталья, 35 лет

23. Устинова Ульяна, 4 года

24. Федина Ольга, 46 лет

25. Чмыхалов Вадим, 10 лет



Список людей, которые официально числятся пропавшими без вести и, по всей вероятности, находятся среди неопознанных жертв пожара. В этом списке 38 человек, в том числе 26 детей

1. Алимова Ульяна, 6 лет

2. Алимова Яна, 42 года

3. Алина, 16 лет

4. Бахаева Анна, 8 лет

5. Бахаев Вячеслав, 44 года

6. Вдовина Елена, 45 лет

7. Вострикова Анна, 7 лет

8. Востриков Артем, 5 лет

9. Вострикова Елена

10. Востриков Роман, 2 года

11. Галанин Дмитрий, 43 года

12. Галанин Михаил, 10 лет

13. Ерохина Майя, 12 лет

14. Зипунова Виктория, 12 лет

15. Каган Александр, 11 лет

16. Каган Григорий, 42 года

17. Кляйн Анфиса, 30 лет

18. Ковалевский Егор, 9 лет

19. Ковалевская Светлана, 5 лет

20. Курчевская Татьяна, 11 лет

21. Курчевич Таня, 4 года

22. Лиллевяли Валерия, 5 лет

23. Мельникова Евгения

24. Мороз Мария, 13 лет

25. Мороз Полина, 35 лет

26. Никулин Вячеслав, 10 лет

27. Понушкова Вероника, 11 лет

28. Почакина Виктория, 11 лет

29. Сабадаш Алена, 23 года

30. Сараева Даша (6 класс)

31. Сидорова Арина, 10 лет

32. Сидоров Денис, 39 лет

33. Сидоров Егор, 15 лет

34. Смирнова Настя, 11 лет

35. Трусова Василиса, 5 лет

36. Трусова Вероника, 8 лет

37. Ушакова Лиза

38. Черникова Вилена, 11 лет



В списке пострадавших 69 человек.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. 25 марта 2018 года

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался около 16:20 по местному времени. В кинозалах на четвертом этаже, где возникло возгорание, на дневном сеансе находилось множество взрослых и детей.

По сведениям, публикуемым Следственным комитетом РФ, все пожарные выходы в торговом центре были заблокированы. При этом сотрудник частного охранного предприятия при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Десяткам людей удалось спастись. Взрослые спасали детей, а потом возвращались, чтобы спасти других, некоторые из них погибли.

Огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Тушение пожара и разбор завалов продолжалось более суток. Для тушения пожара и поисково-спасательной операции были задействованы более 500 сотрудников МЧС России.

Задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в том числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Последним был задержан охранник, отключивший систему оповещения.

По данным СК РФ, пожарная сигнализация не работала в ТЦ "Зимняя вишня" с 19 марта, ее починкой никто не занимался.

Причина пожара пока не названа. Среди основных версий – неосторожное обращение с огнем и замыкание. Версия теракта не рассматривается. Но в социальных сетях обсуждается версия поджога.

По состоянию на утро вторника, 27 марта, в кемеровских больницах остаются 13 человек, пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Среди них недавно пришедший в сознание 11-летний мальчик, вся семья которого погибла при пожаре.

28 марта в России объявлен траур по жертвам пожара в Кемерове.





