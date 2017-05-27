27 мая 2017 г.
последняя новость: 08:01
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:19 Умер Збигнев Бжезинский, советник президента Картера по нацбезопасности
06:49 Reuters: Джаред Кушнер утаил информацию о трех контактах с послом России
23:32 В центре Москвы полиция задержала 10-летнего мальчика, читавшего стихи
23:11 Задержан подозреваемый в организации теракта на стадионе Manchester Arena
22:17 Мужчина хочет избавиться от гениталий, чтобы стать "бесполым инопланетянином"
21:13 На Сицилии стартовал саммит G7: главными темами станут глобальное потепление и Россия
20:21 Власти Чечни заявили, что "плюют" на доклад Human Rights Watch о преследовании геев
19:49 Мужчина дважды переехал свою жену, стремясь прекратить семейную ссору
19:35 Во время циркового представления медведь напал на одного из зрителей
14:07 В Бангладеш снесли статую Фемиды у здания суда, чтоб заменить ее Кораном
В мире

Умер Збигнев Бжезинский, советник президента Картера по нацбезопасности

время публикации: 07:19 | последнее обновление: 07:29 блог версия для печати фото
Умер Збигнев Бжезинский, советник президента Картера по нацбезопасности

В США в возрасте 89 лет, в больнице Inova Fairfax Hospital в штате Вирджиния скончался Збигнев Бжезинский, американский политолог и государственный деятель, советник президента США Джимми Картера по национальной безопасности.

Бжезинский, советолог по образованию, автор глобальной стратегии антикоммунизма. Причастен к организации движения моджахедов в Афганистане для противостояния советскому вторжению. Позднее выступал за активное расширение NATO на восток.

Являлся одним из архитекторов мирного договора между Египтом и Израилем.

Выступал в поддержку ядерного соглашения с Ираном и призывал администрацию Барака Обамы сбить израильские самолеты, если они попытаются нанести удар по иранским ядерным объектам.

Настаивал на необходимости оказания американского давления на Израиль в рамках палестино-израильских мирных переговоров.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 30 апреля 2013 г.
Der Spiegel: Бжезинский: "Полнейший беспорядок в Сирии"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 сентября 2009 г.
Бжезинский: ВВС США должны сбить израильские самолеты над Ираком
// NEWSru.co.il // Пресса // 26 июня 2009 г.
Handelsblatt: Бжезинский: "Это начало смертельного кризиса"
// NEWSru.co.il // Пресса // 4 августа 2006 г.
Die Welt: Бжезинский: "США не смогут навязать Ближнему Востоку никакого решения"
// NEWSru.co.il // Пресса // 14 мая 2006 г.
Збигнев Бжезинский: ХАМАС ничем не хуже "Ликуда" образца 1977 года
// NEWSru.co.il // Пресса // 24 апреля 2006 г.
Los Angeles Times: Збигнев Бжезинский: Что-то знакомое
// NEWSru.co.il // Пресса // 5 декабря 2005 г.
Бжезинский: исламский радикализм и коммунизм: есть ли общее?







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 27 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017