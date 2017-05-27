Умер Збигнев Бжезинский, советник президента Картера по нацбезопасности

В США в возрасте 89 лет, в больнице Inova Fairfax Hospital в штате Вирджиния скончался Збигнев Бжезинский, американский политолог и государственный деятель, советник президента США Джимми Картера по национальной безопасности.

Бжезинский, советолог по образованию, автор глобальной стратегии антикоммунизма. Причастен к организации движения моджахедов в Афганистане для противостояния советскому вторжению. Позднее выступал за активное расширение NATO на восток.

Являлся одним из архитекторов мирного договора между Египтом и Израилем.

Выступал в поддержку ядерного соглашения с Ираном и призывал администрацию Барака Обамы сбить израильские самолеты, если они попытаются нанести удар по иранским ядерным объектам.

Настаивал на необходимости оказания американского давления на Израиль в рамках палестино-израильских мирных переговоров.