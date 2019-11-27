11 лет спустя после теракта в Мумбаи: Израиль требует от Пакистана судить террористов
Спустя 11 лет после теракта в Мумбаи, в результате которого погибли шестеро израильтян, заместитель генерального директора МИД Израиля и начальник департамента стран Азии Гилад Коэн обратился к властям Пакистана с требованием вынести приговоры причастным к теракту.
"Сегодня мы скорбим вместе с народом Индии и помним, что в теракте, произошедшем 11 лет назад в Мумбаи, погибли 166 человек, в том числе шестеро израильтян. Это ужасное нападение было осуществлено десятью террористами, принадлежащими к группировке "Лашкаре-Тайба" ("Армия праведников")", - написал Гилад Коэн в своем "твиттере".
"Правительства всех стран, включая правительство Пакистана, должны позаботиться о том, чтобы все причастные к террористическим нападениям были наказаны", - продолжил израильский дипломат.
На "твитт" израильского дипломата обратили внимание индийские СМИ, в том числе об этом написала газета The Economic Times.
Властями Пакистана были арестованы семеро причастных к организации теракта в Мумбаи, однако до сегодняшнего дня им не вынесен приговор.
В результате теракта погибли израильтяне: Габриэль и Ривка Гольцберг, Арье-Лейб (Лейбуша) Тайтельбойм, Йохевед Орпаз, Бен-Цион Кроман и Норма Шварцблат-Рабинович.
В 2018 году Моше Гольцберг, потерявший родителей в теракте, вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу посетил Мумбаи и центр "Бейт ХАБАД". Биньямин Нетаниягу зашли в детскую, а также в комнату, где произошел теракт.
В 2010 году индианка Сандра Самюэль, спасшая Моше Гольцберга во время нападения террористов, получила вид на жительство в Израиле.
Моше Гольцберг вместе с Биньямином Нетаниягу посетил в Мумбаи место гибели своих родителей
Индианка, спасшая сына раввина Гольцберга, получила вид на жительство в Израиле
Сестра Ривки Гольцберг, погибшей во время теракта в Мумбаи, отстроит Бейт-Хабад
Единственный израильтянин, спасшийся из Бейт-ХАБАДа, спустился с 4 этажа по водосточной трубе